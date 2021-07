"Nadie cree que van a llegar a su casa a cometer asesinatos": cuñada de Carolina Echeverría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock oscureció el domingo que transcurría tranquilo para su familia y sus vecinos en la colonia Lomas del Mayab en Tegucigalpa.

Individuos vestidos con trajes de bioseguridad irrumpieron en su vivienda, asegurando que buscaban a pacientes contagiados con el covid-19. Pero una vez dentro, dispararon contra ella y su esposo, dejando su cuerpo tendido sobre el suelo y al abogado Andrés Wilfredo Urtecho, con serias heridas.



Minutos más tarde, a la residencia llegó una hermana de Urtecho, quien en medio de la preocupación se negaba a ingresar a la vivienda y ver a su cuñada muerta. La mujer aseguró que acudió al lugar en cuanto recibió llamadas de auxilio por parte de su hermano y que jamás imagino la tragedia que ocurriría mientas estos se aprestaban a descansar.



"Un domingo a las 7 de la noche ninguna persona se espera que van a llegar a su casa a cometer asesinatos", dijo Marlen Urtecho a los medios de comunicación que la abordaron en busca de información.

Urtecho detalló que su hermano se encuentra en cuarentena, ya que hace una semana fue confirmado su diagnóstico positivo al virus, por lo que su estado de salud coincide con la llegada de los victimarios, que fingieron ser parte de una institución sanitaria del país.

Sin seguridad

La mujer también detalló que la pareja no contaba con seguridad privada desde hace mucho tiempo, por lo que la única forma de autodefensa que encontró su hermano en ese momento fue sacar una pistola que tenía guardada, pero que según le contó, esta se le "enconchó", pues llevaba tiempo sin ser utilizada. Presuntamente, su acción habría detonado la ira de los asesinos, quienes le dispararon en la pierna de forma represiva.



Hasta el momento se desconoce si hay cámaras de seguridad que puedan aportar a las investigaciones, pero la hermana del togado exigió justicia para su familia, pues aseguró que "no importa que mi hermano sea un simple ciudadano, un simple abogado, un simple coronel retirado, eso no importa, es un hondureño y necesita que se le dé seguridad, que se investigue lo que pasó en su casa".

