"Ha perdido mucha sangre y será operado", relata cuñada de exdiputada Carolina Echeverría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con una herida de disparo en su rodilla y tras haber perdido mucha sangre, el abogado Andrés Urtecho Jamborde, esposo de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock asesinada este domingo en Tegucigalpa, será sometido a una cirugía esta misma noche.



La noticia la confirmó Marlen Urtecho, hermana del Coronel en condición de retiro, al asegurar que él logró hablar pero sus heridas requieren atención urgente, ya que además del balazo en la rodilla tiene otros rozones de bala.

Urtecho contó que su hermano y Carolina no contaban con seguridad en la vivienda, "tienen años de no tener seguridad y únicamente cuentan con las cámaras de vigilancia".



El abogado además se encontraba bajo cuarentena debido a que se contagió del covid-19 hace una semana.



Urtecho señaló además que es una obligación legal de las autoridades policiales darle seguridad a la ciudadanía. "No importa que mi hermano sea un simple ciudadano, un simple abogado, un simple coronel retirado, eso no importa, es un hondureño y necesita que se le dé seguridad, que se investigue lo que pasó hoy en su casa".



Relató además que cuando su hermano la llamó estaba en shock y hasta el momento decidió no entrar a la residencia para no ver el cuerpo de su cuñada. "Para nosotros eso es muy doloroso", agregó.

Además descartó que la pareja halla recibido amenazas previamente.

Su hermano intentó defenderse

Asimismo, Marlen Urtecho contó que al momento en el que los sicarios irrumpieron en la vivienda, su hermano intentó defenderse del atentado con un arma de fuego que portaba, sin embargo esta se le "enconchó".



"Yo no sabría decir que es lo que pasó, lo único que sé es que se agarraron a tiros porque mi hermano se quiso defender y como ya tiempos no usa la pistola, la pistola se le enconchó. Ahí fue donde le pegaron el tiro en la pierna... No sabría que más decirle porque mi hermano está en el hospital y he hablado con él lo necesario", agregó Urtecho.

