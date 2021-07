Karla Pavón: 'No hay casos de la cepa Épsilon en el territorio nacional'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La presencia de nuevas variantes o cepas del covid-19 alarma de manera constante a la población hondureña y no es para menos: estudios han revelado lo virulentas y contagiosas que pueden ser.



Se maneja que en el país ya habría presencia de la nueva variante épsilon, mutación detectada por primera en el estado de Florida, en los Estados Unidos.



La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, doctora Karla Pavón, expresó que “no debería alarmarnos cualquier variante que venga, por que si el método de barrera es el mismo entonces significa que la población debe preocuparse que aunque vaya a la pulpería o donde vaya, vaya con mascarilla”.

La funcionaria agregó que “hay varias variantes (en el país) pero no son variantes de preocupación, las variantes de preocupación que están circulando en Honduras son las que conocemos y que se dieron en el Reino Unido (alpha), Sudáfrica (beta) y Brasil (gamma); lo que nos debe preocupar a los hondureños es que estas variantes tienen mayor capacidad de contagio”. Argumentó que “en este momento, al no tener vacunas para toda la población, porque están viniendo poco a poco, entonces mientras vienen las vacunas, tenemos la responsabilidad de ponernos una barrera y es ponerse la mascarilla”.



Al ser consultada sobre si se ha detectado algún caso de la cepa épsilon en el país, Pavón aseguró que “la verdad es que no. Tenemos reactivos para detectar alpha, beta y gamma”, pero no hay casos positivos de esta cepa.

