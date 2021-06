'La falta de alimentos se extenderá hasta enero de 2022', dice Héctor Cruz, oficial del PMA

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Nosotros estamos proyectando que 3.3 millones de personas en todo el país están en inseguridad alimentaria”, afirmó Héctor Cruz, oficial de Políticas y Programas de Programa Mundial de Alimentos (PMA).



Confirmó que las publicaciones de EL HERALDO son correctas: el inicio tardío de las lluvias provocó que todo mayo fuera seco y muchas familias que viven de la agricultura de subsistencia perdieron su alimento.



“Estas familias que se dedican a la agricultura de subsistencia ya tienen un problema de inseguridad alimentaria hasta diciembre o enero de 2022”, aseguró el experto.

Esto provoca que no tengan alimento suficiente para cubrir la necesidad alimentaria, volviéndose un problema bastante serio que necesita atención.



Detalló que en estos momentos las familias —en especial las del corredor seco— están en las fase tres y cuatro, esto quiere decir que no pueden cumplir con los requerimientos nutricionales necesarios.



Estos hondureños no tienen reservas de alimentos, a muchos ya se les están terminando, no hay ingresos por otros trabajos que puedan desempeñar y tampoco tienen entradas adicionales.

Cuando esta población se queda sin alimentos, Cruz refirió que la situación se vuelve bien dramática ya que empiezan a aplicar algunas medidas de sobrevivencia.



Por ejemplo, empiezan a reducir el número de comidas al día, de tres veces pasan a comer una o dos veces al día o mandan a los niños a comer a otros lugares fuera de la casa.



También buscan alimentos menos preferidos, empiezan a recolectar lo que encuentran en el terreno y en algunos casos también venden sus animales domésticos o las herramientas de trabajo como machetes y hasta llegan a pedir limosna.



Cruz indicó que el objetivo del PMA es lograr que estas familias puedan tener suficientes alimentos en la mesa para poder alimentarse, ya que están en una situación crítica.

Consideró que es muy difícil recuperar una cosecha en este momento, por lo tanto, se debe empezar ya a identificar a las familias afectadas y buscar los recursos para hacer una intervención humanitaria e integral.

Evidenció que regularmente los meses críticos en Honduras eran abril, mayo, junio, julio y agosto, pero este año es más complicado porque esta escasez que ya están sufriendo se extendería hasta 2022.



La esperanza de estas familias es la cosecha de postrera, pero existe la posibilidad de que resulte fallida y la crisis se extendería por más de un año.



Reseñó que el país ha tenido varios eventos que han afectado la tenencia de alimento en los hogares, como la sequía del 2018, los huracanes Eta y Iota en el 2020, la pandemia de covid-19 y ahora con la pérdida de cultivos, por lo que se deben tomar acciones inmediatas.



Estimó que para atender a los 3.3 millones de hondureños que están sufriendo por falta de alimentos en todo el país se necesitarían alrededor de 80,000 toneladas de comida para una asistencia de 90 días.

