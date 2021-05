Viceministro Roberto Cosenza: "No veo justo que se cuestione el trabajo que se ha hecho"

'Siempre he tenido claro que la vacuna no es para que esté almacenada, la vacuna debe ser implementada, hay una población que requiere de esta vacunación', declaró el doctor.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El subsecretario de Salud, doctor Roberto Cosenza, reaccionó este lunes a los cuestionamientos vertidos en su contra sobre el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación en el departamento de Cortés.

De acuerdo a la denuncia del doctor, varias autoridades de la misma Secretaría de Salud, desde días atrás han estado cuestionado el trabajo que se está haciendo en esa zona del país.

"A estas personas que me están cuestionando hoy, estoy dispuesto a asumir cualquier responsabilidad y voy a presentar todas las pruebas de quiénes son los que pudieron haber atentado contra la salud de todo un pueblo", dijo en su defensa el viceministro.



"Siempre he tenido claro que la vacuna no es para que esté almacenada, la vacuna debe ser implementada, hay una población que requiere de esta vacunación", agregó.



Cosenza aprovechó además para reconocer al arduo trabajo del personal de Salud que "ha estado comprometido, trabajando sábado y domingo para poder brindar el servicio a la población".

De acuerdo a su denuncia, le "están cuestionando el trabajo realizado, cuando hemos salido a altas horas de la noche y no hemos parado ni sábado ni domingo, y no veo justo que se cuestione un trabajo que se ha hecho con criterio técnico. La vacuna es un derecho que nos corresponde a todos los hondureños".



También destacó que lejos de un mal manejo de pandemia, "fuimos el primer departamento que implementó la estrategia de triajes en el país lo que permitió salvar muchas vidas, hemos sido el primer departamento que ha implementado la vacuna de manera ordenada", explicó.

Pandemia

Cortés y Francisco Morazán son los dos departamentos de Honduras que concentran el 56 por ciento de los casos de covid-19, de acuerdo a Análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO.

Según Sinager, de enero al 29 de abril de 2021, Cortés fue el segundo departamento con más contagios con 23,285 casos, esto significa que el 27.2 por ciento de la totalidad se ha acumulado en el norteño departamento.

Francisco Morazán registró 25,316 casos, siendo el departamento con mayor incidencia a nivel nacional, con el 29.4 por ciento del total.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia, Cortés fue el departamento más golpeado por la enfermedad, seguido por Francisco Morazán. Actualmente, la situación es a la inversa.