En compra de hospitales participaron varios ministros, no empleados de baja categoría, dice defensa de Bográn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al finalizar el tercer día de la audiencia inicial contra los exfuncionarios Marco Bográn y Alex Moraes, surgieron más detalles en torno a la compra de los siete hospitales móviles que servirían para contrarrestar la pandemia del covid-19, pero que no están en funcionamiento debido a las múltiples irregularidades encontradas.



En marzo de 2020, Bográn, que se desempeñaba como director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y Moraes, quien a su vez fungía como gerente administrativo de la misma institución, firmaron la compra fraudulenta valorada en casi 48 millones de dólares.

VEA: Axel López no ha cumplido contrato de hospitales móviles y hace lo que él quiere



Debido a las fallas presentadas por el equipo adquirido, a las violaciones a la Ley de Contratación y a otras inconsistencias, ambos han sido señalados por dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios.



La tarde de este martes, cuando finalizó la audiencia y se presentaron los medios de prueba, Marco Tulio Castro, el abogado defensor de Marco Bográn, dijo que a ellos los acompaña la razón y la han comprobado, ahora solo falta que la juez se las quiera otorgar.

Dos rostros más implicados

Castro lamentó que su representado y Moraes estén siendo acusados por una compra en la que si bien fueron parte, no son los responsables directos, sino que detrás de la adquisión hubo varios ministros involucrados.

ADEMÁS: Hallazgos de la pericia financiera de la compra de los hospitales móviles



"Como se trataba de moneda extranjera, la Secretaría de Finanzas gestionó a través del Banco Central la conversión de la moneda extranjera para poder hacer los pagos, la decisión de la compra de los hospitales se tomó en el gabinete de gobierno con varios ministros, el problema aquí es que a Marco Bográn y a Alex Moraes se les está acusando directamente de violación de los deberes y de fraude, porque ellos fueron los operadores ejecutivos de este tema, pero estas decisiones no se toman por empleados de segunda categoría", aseguró el jurista.



Ante los cuestionamientos de la prensa, el abogado no quiso revelar los nombres de los ministros que habrían ordenado la compra a Invest-H, pero dejó claro que una de ellos fue la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, quien recientemente negó cualquier vínculo con la cuestionada compra.



"Esos hospitales móviles, definitivamente la Secretaría de Salud no los pidió, nosotros pedíamos ampliación en los hospitales, construir salas en los hospitales, adicionales a lo que tenemos, no pedimos hospitales móviles", expresó la funcionaria.

VEA TAMBIÉN: Honduras no pagó la vacuna y rusos no saben cuándo vendrá

Sin embargo, el oficio número 630-SS-2020, con fecha del 16 de marzo de 2020, firmado por Flores y dirigido a Marco Bográn, dice lo contrario.



En el escrito se solicita la "adquisición directa al proveedor idóneo de siete hospitales de aislamiento, necesarios para la atención de infectados con el virus del covid-19".