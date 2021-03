Dirigente magisterial: Compra de tablets desfasadas es un “nuevo escándalo de corrupción”

Varios docentes denunciaron que las tablets están desfasadas y que no tienen acceso a internet.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La compra de las tablets que servirían para que más de 200 mil estudiantes pudieran conectarse a sus clases de forma virtual sigue siendo cuestionada, pues no solo se trató de una adquisición de equipo desfasado sino que abre la brecha a “un nuevo caso de corrupción”.

Al menos ese es el criterio de Fidel García, presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), quien aseguró a EL HERALDO que ya han recibido ocho denuncias de docentes afirmando que “no sirven y están desfasadas”.

“Esas tablets están desfasadas. No tienen las especificaciones técnicas para poder soportar las plataformas educativas. Por ejemplo, deben tener suficientes gigas de almacenamiento, la velocidad y todo eso… Esas no tienen nada de eso, no son competentes para soportar la actividad educativa”, cuestionó el dirigente magisterial.

La reacción de García surge horas después de que EL HERALDO denunció que el gobierno, a través de la Secretaría de Educación, compró equipos tecnológicos desfasados porque la antigüedad es de hace más de cinco años y no se encuentran en el mercado nacional.

Además, se esperaba la entrega de aparatos que beneficiarían a 200 mil niños y jóvenes, pero la factura solo detalla 3,147.

La investigación de este rotativo muestra que algunas están bloqueadas y no tienen internet. La información coincide con las ocho denuncias que ha recibido el Copemh.

“Desde que se anunció esto nosotros lo visualizamos como un nuevo escándalo de corrupción”, afirmó García.

El dirigente magisterial dejó entrever que si el gobierno las compró “ya sabemos lo que ocurre en Honduras, sobre todo dentro de esta emergencia del covid-19 cuando muchos funcionarios están tratando de hacer los negocios de su vida a través de actividades de corrupción”.

Compra

A inicios de 2021 la Secretaría de Educación prometió distribuir 200 mil tablets para los estudiantes que no tuvieran ningún medio para recibir sus clases. En ese momento las autoridades los catalogaron como una prioridad antes de que iniciara el año lectivo.

Sin embargo, EL HERALDO evidenció que solo han realizado una compra de 3,147 tablets, algo que el presidente del Copemh tildó de “no significativo” en comparación a las restantes que no han entregado.

Al hacer un cálculo matemático evidenciamos que apenas el 1.57% de los beneficiarios ha recibido el equipo tecnológico prometido, pero desfasado, bloqueado y sin internet.

La factura No. 000-001-01-00024106, con fecha 9 de febrero de 2021, detalla que cada aparato costó 4,143.75, para hacer un total de 14,996,438.44 lempiras.

“Esas 200 mil que han anunciado son invisibles, no las hemos visto por ningún lado. Se ha hecho un muestreo, han hecho entrega en algunos departamentos, pero no llega ni siquiera a 3,000”, cuestionó García.

La opinión del presidente del Copemh coincide con la de Eulogio Chávez, exdirigente magisterial, quien catalogó esa entrega como “la mentira más grande”. “¿A dónde las dieron?”, preguntó.

“Cómo van a dar educación virtual cuando los estudiantes no tienen una tablets, no tienen internet… En algunas zonas no tienen energía eléctrica”, señaló el también docente, mientras cuestionaba que la Secretaría de Educación nunca tuvo la capacidad de dar clases virtuales y menos para regresar a las aulas.

¿Qué dice Educación?

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, reaccionó este miércoles tras la publicación realizada por EL HERALDO y afirmó que todos los equipos entregados son de última generación.

En conferencia de prensa, el funcionario respondió a la publicación diciendo que las 3,147 tabletas entregadas "cuentan con las características técnicas suficientes para que los educandos puedan hacer uso de ellas".

Bueso también confirmó que, en efecto, solo un poco más de 3,000 tabletas electrónicas fueron las obtenidas en la primera compra, pero que "el proveedor otorgó 1,853 en concepto de promoción ofertado, lo que totaliza 5,000 tablets disponibles".

Además, justificó que la oferta de equipo tecnológico está limitada debido a la alta demanda a nivel mundial, porque otros países también compiten por comprar estos dispositivos para impulsar las clases virtuales en medio de la pandemia.

"En cuanto al comentario de las tablets descontinuadas, es importante aclarar que las tablets entregadas disponen de características de última generación que incluye: un sistema operativo Andoid 10, procesadores de última generación, memoria RAM de dos gigabytes y un display de siete pulgadas", detalló, al afirmar que este primer lote fue fabricado en octubre de 2020.