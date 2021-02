Arsa advierte venta ilegal de vacuna rusa Sputnik V en Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) advirtió este fin de semana sobre la venta ilegal de la vacuna rusa contra el covid-19 Sputink V.



"La Arsa avisa a la población sobre la detección de publicidad y comercialización ilegal del producto denominado: 'Sputnik V, vacuna rusa contra el covid", asegura el comunicado de la institución.

Además agrega que cualquier producto ofertado como vacuna a través de Internet constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

"No lo aparte, no lo compre, no envíe dinero, no se arriesgue. ¡La vacuna será gratuita para usted y su familia!".

Venta en redes sociales

En redes sociales rondan imágenes que publicitan la venta del fármaco.



"Disponible a la venta", "Preventa de vacunas, precio 2,500 lps -dos dosis- haz tu reservación", se lee en los afiches.

La Arsa pide a la población no caer en esta estafa, ya que la vacuna anticovid será gratis en Honduras.

Aprobación

La Arsa aprobó el 24 de febrero el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V de Rusia para que pueda ser aplicada a la población que enfrenta la pandemia del covid-19.

Esta vacuna tiene una eficacia del 92.6 por ciento, la tercera más eficaz del mundo.

En un comunicado emitido por la institución se informó que la población puede tener la tranquilidad que la decisión se tomó considerando el uso de emergencia emitido por parte de las autoridades reguladoras de referencia.

Esta vacuna se puede almacenar a una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados.

Por su parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano de inversión de Rusia, anunció la aprobación de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus por parte de la Arsa. Honduras fue el país número 36 del mundo en aprobar la Sputnik V.