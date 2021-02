Cadena de frío del país lista en un 30 o 40% para la llegada de la vacuna

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Honduras realmente está preparada para recibir y almacenar las primeras dosis de vacunas contra el covid-19?

Diferentes sectores y gremios de la salud dudan de si existe la capacidad en la Secretaría de Salud luego del antecedente de que Honduras perdió casi 50 millones de lempiras por el mal manejo de la cadena de frío en 250 mil pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR).

La preocupación aumenta debido a que está previsto que ahora las primeras dosis lleguen al territorio nacional en marzo, cuando se había anunciado que llegarían en febrero.

Se trata de las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford que serán donadas por el mecanismo Covax que impulsan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización (GAVI). Si Honduras recibe la cantidad mínima de vacunas (496,800) por parte de Covax, primero vendrán 124,200 o 173,880 dosis. A cada persona le corresponden dos dosis para estar protegidos contra la infección grave del Sars-Cov-2. Lo anterior significa que aunque una persona se vacune siempre se puede contagiar si se expone y no cumple las medidas de bioseguridad. No obstante, la protección de la vacuna permitirá que la persona no se complique sino que la enfermedad le dé de forma leve, es decir, puede evitar que sea hospitalizado o que fallezca. Por esa razón, quienes se vacunen deben seguir usando mascarilla, lavándose las manos y respetando la distancia física.

Cadena de frío

El Almacén Nacional de Biológicos (ANB) de la Secretaría de Salud tiene disponible un 38% de espacio para almacenar dosis de vacunas contra el covid-19. Eso equivale a un total de 38 metros cúbicos, donde se pueden guardar hasta 1.2 millones de dosis del fármaco. Esas instalaciones cuentan con cinco cámaras de refrigeración a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados. A su vez, dos cámaras de congelación a temperaturas de entre menos 15 y menos 25 grados centígrados.

La capacidad útil de almacenamiento en las cámaras frías de refrigeración es de 100 metros cúbicos y a temperaturas de congelación de 27.8 metros cúbicos. El ANB tiene capacidad utilizada del 62% de almacenamiento por trimestre para el resto de dosis del esquema nacional para otras enfermedades prevenibles por la inmunización. En esas instalaciones se almacenan y conservan las vacunas. Luego se distribuyen hacia 10 almacenes regionales de biológicos, de los cuales ocho funcionan como centros de acopio a excepción de la región sanitaria de Francisco Morazán y la del Distrito Central.

Los vacunados deberán seguir con las medidas de bioseguridad. Foto: David Romero/ EL HERALDO



A su vez, de esos ocho almacenes, siete cuentan con cámaras frías y el de Gracias a Dios cuenta con un refrigerador precalificado. Esos centros de acopio están ubicados en Atlántida, Comayagua, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Gracias a Dios y Olancho.

Entre esas regiones hay disponible 128 metros cúbicos de almacenamiento para vacunas contra el Sars-Cov-2, equivalente a 4.2 millones de dosis.

A su vez, hay 153 almacenes de la red municipal de biológicos para almacenar y abastecer a los establecimientos de salud en 19 regiones sanitarias.

Dosis Honduras recibirá un primer lote de vacunas donadas por Covax/GAVI, cuya cantidad oscila entre 124,200 y 173,880 dosis.

Esas unidades tienen el 30% de su capacidad total para almacenar las vacunas contra el covid-19 que lleguen.

Mientras que de 1,700 establecimientos sanitarios, en 1,634 centros de salud de la Secretaría de Salud y 14 centros del Seguro Social se cuenta con cadena de frío.

El informe de la evaluación hecha a la cadena de frío de Honduras establece que la capacidad disponible es suficiente para la introducción de la nueva vacuna contra el covid-19.

La jefa de Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Ida Berenice Molina, manifestó que la cadena de frío con la que cuenta Honduras fue certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desafíos

“Los principales desafíos son la generación de la confianza en la vacuna para la aceptación y demanda por los grupos en riesgo, dado que existe mucha desinformación por los diferentes medios de comunicación”, señaló Molina.

Añadió que el otro desafío es que la población a la que se le aplique la primera dosis complete su esquema con la segunda dosis, a fin de asegurar su protección.

La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca-Oxford para ser enviada por Covax.



EL HERALDO consultó a Molina cómo será la distribución de vacunas una vez que estén en el país y respondió: “El plan de despliegue de la vacuna contra la covid-19 se prevé realizar en un día vía aérea y terrestre a 10 almacenes regionales de biológicos, en uno a dos días a los almacenes de biológicos municipales”. Y agregó que de uno a dos días a los 1,668 establecimientos de salud que ofertan servicios de vacunación.

“Sin embargo, con base en la accesibilidad geográfica en las regiones metropolitanas y en los establecimientos de salud de sedes departamentales, la vacunación se prevé iniciar un día después de haber recibido la vacuna”.

Aprobación de emergencia

La OMS aprobó el lunes el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca (precalificación) para proteger a las poblaciones en riesgo contra el covid-19. Con la luz verde dada a ese medicamento se prevé que se agilice la llegada del inoculante a los países miembros de Covax.

La precalificación es para dos versiones de la vacuna de AstraZeneca fabricadas en colaboración con dos socias: el Serum Institute of India (SII) y la firma surcoreana (SKBio). El proceso de ensayo en fase tres de la vacuna fue revisada el 8 de febrero por el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS.

En su revisión se determinó que es una vacuna eficaz y segura para las personas de 18 años en adelante, incluso para adultos mayores de 65 años de edad, de igual forma, para los enfermos crónicos.

Adquisición El gobierno anunció que comprará otras 3.8 millones de dosis para proteger a 1.9 millones de habitantes a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Se recomendó que entre más se prolongue la aplicación de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna aumenta. Honduras recibirá en donación un total de 3.8 millones de dosis para proteger a 1.9 millones de hondureños, equivalente al 20% de la población. Las entregas se harán en fases, según la disponibilidad de la producción de la casa farmacéutica. El Estado también comprará otras 3.8 millones de dosis para inmunizar a otros 1.9 millones de habitantes. Se recomendó que entre más se prolongue la aplicación de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna aumenta. Honduras recibirá en donación un total de 3.8 millones de dosis para proteger a 1.9 millones de hondureños, equivalente al 20% de la población. Las entregas se harán en fases, según la disponibilidad de la producción de la casa farmacéutica. El Estado también comprará otras 3.8 millones de dosis para inmunizar a otros 1.9 millones de habitantes.

Por otra vía, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) compró de forma directa a AstraZeneca 1.4 millones de dosis para vacunar a 700 mil afiliados directos, las primeras llegarán el próximo 21 de abril.

Autoridades del Seguro Social anunciaron que gestionarán la compra de más dosis para proteger a otros afiliados directos y a beneficiarios. También gestionarán que adelanten la fecha para la llegada de los inoculantes.

