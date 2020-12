Ministerio Público recibió hasta el viernes las facturas de los hospitales móviles

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las facturas y demás documentación de la adquisición de los hospitales móviles que se destinarán para La Ceiba, Juticalpa y Danlí fueron recibidos ayer por el Ministerio Público (MP) de parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

El portavoz del ente acusador del Estado, Yuri Mora, informó a EL HERALDO que “hoy (ayer) le llevaron a la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción la documentación que hacía falta y que estaban pidiendo desde antes que vinieran estos tres últimos hospitales móviles y ya se recibió”.

DE INTERÉS: Ratifican jueces que conocerán repetición del juicio de Rosa Elena Bonilla

“Si no se hubiese recibido, no hubieran podido salir esos tres últimos módulos hospitalarios porque no se habían entregado facturas ni tampoco Invest-H se había apersonado a Aduanas para acreditar que esos hospitales eran de su propiedad”, agregó.



El funcionario aseguró que 15 días antes de que los contenedores llegaran al país procedentes de Turquía, el MP hizo la formal petición a Invest-H de la documentación correspondiente. La inspección así como la revisión de estos hospitales móviles culminó y, contrario a los demás, no se encontraron irregularidades por parte de los fiscales, mencionó.

Mora dijo que “ahora lo que resta es que ya están los siete hospitales y se hará un informe por parte del equipo del Ministerio Público para detallar en qué condiciones venían”.

Al estar en medio de la polémica, Invest-H actuó luego de la publicación de EL HERALDO sobre la falta de facturas de estos centros de atención para pacientes de covid-19.

LEA TAMBIÉN: Marco Bográn, exdirector de Invest-H, dejó contratos modificados