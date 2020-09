Roberto Pineda: "EHISA ahorita va a generar ingresos mínimamente"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades son conscientes, las operaciones de la estatal que manejará los aeropuertos podría generar pérdidas en los primeros meses debido a la baja afluencia de pasajeros.



Roberto Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), declaró que no proyectan recibir ganancias con las administración de los aeropuertos en los primeros seis meses, pero esperan que la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) genere al menos para mantener las operaciones.

Aquí la entrevista con EL HERALDO

¿Cómo va a ser la administración de EHISA?

La administración va a ser privada, en EHISA son todos personal privado.



¿ Qué garantiza que en la transición no haya interrupción de las operaciones aéreas?

Eso es lo que estamos previendo, que esto solo sea un suiche, donde sale Interairport y entra EHISA o el gobierno juntamente con el consultor y asesor Aeropuertos de Houston.



¿Los ingresos cómo se van a manejar, porque los aeropuertos han generado más de 1,000 millones de lempiras al año?

Bueno, acuérdese que ahorita hay un decaimiento sustancial de las operaciones, por eso esperamos nosotros que a partir de seis meses ya las operaciones posiblemente no estén normales, pero ya haya ingresos donde pudiera absorber cualquier costo operativo, administrativo de cualquiera de las acciones de la empresa.

¿Va a generar la empresa ahorita para pagar los costos operativos o va a tener que inyectar el gobierno?

No, ahorita no va a generar la empresa, ahorita va a generar mínimamente, pero en algún momento se tiene que levantar, acuérdese que Aeropuertos de Houston es uno de los aeropuertos de mayor crecimiento en Estados Unidos y es uno de los diez aeropuertos en el top de todos los aeropuertos.



¿De cuánto proyectan ustedes que es el impacto en reducción de operaciones en los aeropuertos?

Acuérdese que el impacto a nivel mundial ha disminuido en un 90% el tránsito de usuarios a los diferentes países, lógicamente se esperan unos tres años para normalizarlo, sin embargo, Honduras tiene que hacer el esfuerzo para darle el servicio al usuario nacional como internacional.



¿Hay veedores en la administración de EHISA para garantizar la transparencia en el manejo de los ingresos?

Claro, tiene que haber, hay auditores y todo el que quiera verificar podrá hacerlo de una manera transparente, todo va a estar en línea para ser consultado.



¿Los 150 millones que requirieron para crear EHISA de donde salieron?

Salen del presupuesto del Estado, no son de la pandemia.



¿La licitación para entregar los aeropuertos a un privado cuándo será?

Acuérdese que la estructuración se hace entre los 12, 15 y 18 meses, eso tendría que ser aproximadamente a finales del próximo año.

¿Y van a poder participar los operadores actuales?

Actuales, lo que quieran, fundaciones, la empresa privada, todos los que cumplan las condiciones y los requisitos.



¿Ya tiene calculado cuánto van a gastar en las operaciones de los aeropuertos?

Eso lo definirá la empresa EHISA.



¿Qué va a pasar con Toncontín?

Toncontín ya está definido, entra con Palmerola, con PIA, deja de pagar canon al Estado.



¿Van a estar listos para el 29 de septiembre?

Sí, ya vamos a estar listos, los ejecutivos de Aeropuertos de Houston a finales de la próxima semana -esta semana- podrán estar aquí acompañando las operaciones.



¿Tienen planeada hacer alguna inversión en los aeropuertos en estos meses?

Sí, hay planes de hacer inversiones, mejoramientos, ustedes pueden ver cómo están los aeropuerto, y hay planes de mejorar las instalaciones, ver lo principal, las pistas, vamos a ver cómo están y hacer inversiones.

