El IHSS a las puertas de crisis financiera debido a la pandemia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de las millonarias compras que ha hecho la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) durante la pandemia, ya existen pláticas encaminadas a buscar un rompimiento de techos e incrementar las aportaciones del patrono y los trabajadores para incrementar los ingresos a la institución.



Carlos H. Reyes, dirigente de la clase trabajadora, denunció que la Comisión Interventora del IHSS informó al Consejo Económico y Social (CES) que no tienen recursos y que necesitan incrementar las cotizaciones.



Los trabajadores se pronunciaron en contra de la demanda de los interventores debido a que la población ha sido fuertemente afectada en su economía por la pandemia, igual que la mayoría de las empresas a nivel nacional.



Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, declaró el martes que en este momento no se está contemplando aumentar los techos de cotizaciones al Seguro Social, como se ha denunciado por los trabajadores y lo demanda el IHSS.

Vea aquí: Hospitales y triajes experimentan reducción en ingresos de pacientes con covid-19



“En ningún momento se ha considerado el rompimiento de los techos, muchas empresas hoy no pueden pagar las cuotas y no digamos aumentar los techos”, sostuvo el funcionario ante las denuncias de los obreros.



Si bien el IHSS no atraviesa una óptima situación económica debido a la paralización de la economía, las empresas no han facturado y han cerrado sus operaciones, por lo tanto, no han realizado sus aportaciones.



“Que tengan problemas económicos no significa que se esté tomando decisiones de ampliación de techo, claro está que la inversión que conlleva la pandemia es grande y multimillonaria”, refirió el funcionario.



Desde inicio de año se tenía planificado el rompimiento de los techos o incremento en las cotizaciones en el IHSS debido a que se tenía planificada la construcción de nuevos centros de atención, pero los recursos han sido utilizados en atender la demanda de la pandemia.

Lea aquí: IHSS contrató intermediarios que le han incumplido



El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ya tenía previsto que en el 2020 se tendría que cumplir con los nuevos compromisos, sin embargo, nadie se esperaba el fuerte impacto de la pandemia por covid-19.



En la actualidad la contribución para el régimen de Seguro de Atención a la Salud, es decir, Enfermedad y Maternidad es de 7.5 por ciento.



De este, el 5 por ciento corresponde al aporte que hace el patrono y 2.5 al trabajador.



Mientras que en el régimen de Capitalización Colectiva, que se refiere a Invalidez, Vejez y Muerte, el 3.5 por ciento lo aporta la empresa y el 2.5 el trabajador.



Para los trabajadores, el Seguro Social debe ser fortalecido pero con ingresos que lleguen desde el sector público, para darle una mejor atención a los derechohabientes