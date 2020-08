Denuncian al director departamental por el nombramiento irregular de maestros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un grupo de docentes desempleados denunciaron ante el Ministerio Público (MP) al actual titular de la Dirección Departamental de Educación, Mario Wilfredo Quesada, debido a una serie de presuntas irregularidades en el nombramiento de maestros.



Según la denuncia, el funcionario ha nombrado familiares y personas cercanas a él en cargos innecesarios y sin cumplir los requisitos exigidos por el Estatuto del Docente.



Entre las denuncias figura "el nombramiento ilegal de la docente Wendy Castro, con 52 horas en educación física donde no existe espacio en ningún centro educativo por no existir suficiente carga académica para ella, asignada a la Departamental ostentando el cargo de asistente de la Subdirección de Talento Humano, ya que no posee antigüedad en el sistema educativo".



Asimismo, señala que "uno de los nombramientos más ilegales" es el de Jennifer Maritza Vallecillo de Educación Comercial, otra área en donde no se necesitan docentes.

"Con nada menos y nada más que 54 horas y para colmo con dos estructuras distintas del Instituto Técnico Ramón Villeda Morales y el Instituto 21 de octubre", dice el escrito.

De acuerdo a los docentes, este extremo la convierte en una docente con jornada plena algo que ya prohíbe la ley fundamental de educación en sus 22 reglamentos.



Asimismo, se señala el supuesto nombramiento irregular de Perla Vallecillo, nombrada en Sistema de Educación a distancia (Semed), "con un título de dudosa reputación".



Otro de los casos es el de María Teresa Quesada Soto, nombrada en el cargo de subdirección sin concurso en el Centro Educativo Jacobo Cáceres. Ella es licenciada en periodismo y familiar del actual director departamental.



La Fiscalía investigará si es improcedente el nombramiento de la docente Saraí Cruz, licenciada en Educación Especial y nombrada en el cargo de consejera en el Instituto Central Vicente Cáceres. De acuerdo a la denuncia no cumple con los requisitos legales para su designación.



De acuerdo al documento, también fue nombrada al margen de la ley la maestra Daniela María Carranza, con 51 horas de inglés en el Instituto Superación San Francisco.



El Ministerio Público recabará todas las pruebas y tomará la declaración del director departamental a fin de detectar si existe responsabilidad penal en el nombramiento de los maestros.

