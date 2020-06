Diputado Paz: “No hay voluntad para reactivar y potenciar a Banadesa”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso Nacional, Francisco Paz, aseguró que no hay voluntad de parte del gobierno para reactivar y repotenciar al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Afirmó a EL HERALDO que “lo que ha ocurrido es que no hay voluntad para reactivar y potenciar Banadesa que ha sido el banco que por varias décadas ha llevado progreso y desarrollo al sector agropecuario del país”.

La disponibilidad de fondos accesibles para productores ha caracterizado a esta institución autónoma que ha permitido el financiamiento de proyectos agrícolas, destacó. El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) cuestionó que “para la reactivación y repotenciación de Banadesa se pudo hacer y según lo que hemos hablado con organizaciones vinculadas al sector productor con 500 millones se activa esta entidad y aquí el año pasado se le otorgaron 4,000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas para crear el Programa de Desarrollo Agrícola”.

El partido de izquierda ha presentado propuestas en el marco de la emergencia decretada por el covid-19 para el apoyo así como la capitalización de la entidad bancaria estatal, pero que han quedado en el tintero por la falta de voluntad de la junta directiva del Poder Legislativo de turnarlas a la comisión de dictamen y proceder a su discusión al igual que aprobación, recordó. Una mesa técnica conformada por congresistas, autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), incluyendo delegados de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) y de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno) sostuvo un par de reuniones a inicios de esta año sin generar soluciones en beneficio de Banadesa.

Uno de los representantes del CN en esa plataforma fue el vicepresidente Mario Pérez, quien afirmó que una de las alternativas pasaría por la creación de un nuevo banco sin importar su denominación que no capte ahorro de clientes que deben de regularse por leyes nacionales e internacionales, quedando solo como una institución que efectúe préstamos al sector productivo del territorio nacional. Paz apuntó “que ya días le han querido dar el tiro de gracia a Banadesa, lo que pasa es que no lo han hecho porque no tienen los votos; este banco fue creado vía decreto y para cancelar su vigencia debe de lograr la mayoría calificada”.

Desde la comisión ordinaria que preside el legislador Jorge Lobo existen diversas propuestas orientadas a buscar el saneamiento de la cartera mala e irrecuperable del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, confirmó.

El parlamentario dijo que “vamos a seguir insistiendo para poder lograr en algún momento que el gobierno ponga la mirada en Banadesa”.

