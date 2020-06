Amplían hasta el 7 de junio el toque de queda en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Durante siete días más los hondureños deberán permanecer confinados tras la ampliación del toque de queda hasta el próximo domingo 7 de junio a las 11:00 PM. La circulación está autorizada de lunes a viernes.

Las personas podrán salir a farmacias, supermercados, gasolineras, bancos y otras empresas que formen parte del plan de reapertura, según el último dígito de su cédula de identidad o pasaporte. Los horarios estipulados por las autoridades son de 7:00 AM a 5:00 de la tarde.

Cada día se permitirá la circulación de un dígito de la cédula de identidad. A continuación el detalle:



Lunes 1 de junio: terminación 1

Martes 2 de junio: terminación 2

Miércoles 3 de junio: terminación 3

Jueves 4 de junio: terminación 4

Viernes 5 de junio: terminación 5

Los días sábado y domingo 6 y 7 de junio nadie tendrá permitido circular a nivel nacional.

Esta vez la salvedad la tienen los restaurantes que sí estarán operando los fines de semana a raíz del plan de apertura inteligente que arranca con su fase preparatoria el 1 de junio. Solo estará permitido que hagan entregas a domicilio y no por ventanilla, como ocurre de lunes a viernes.

+Más noticias del coronavirus aquí

Horarios

Los horarios son especiales según el rubro. En supermercados, gasolineras, farmacias, bancos y centros de abasto, las personas podrán acudir a partir de las 9:00 AM y se terminará de atender a las 5:00 PM.

Para las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con capacidades especiales, la atención será de 7:00 AM - 9:00 AM en supermecados y farmacias y de 9:00 AM a 10:00 AM en el sistema bancario.