Valle de Sula con el 70 por ciento de casos de Covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La población del valle de Sula, sector productor y económico más grande de Honduras, vive uno de sus peores momentos, el temible Covid-19 llegó con fuerza a esta región del país.



Pese a los toques de queda impuestos en las últimas semanas, la curva ascendente continúa y un subregistro de contagiados presagia un escenario de calamidad.

EL HERALDO analizó el impacto del Covid-19 en los 18 municipios de cuatro departamentos que conforman el valle de Sula y encontró, entre otras cosas, que al menos siete de cada 10 contagiados por Covid-19 de toda Honduras viven en esas zonas.

La medida de aislamiento debe

continuar en el territorio para evitar

más contagios.





A la mano de Dios y con una cuarentena estricta que dure por lo menos un mes, los expertos ven una esperanza; pero si la población no respeta la disposición, el escenario estará lleno de luto.

Realidad

Honduras enfrenta una crisis sin precedentes por la enfermedad, el Covid-19 ataca en una guerra sin cuartel.



Catorce de los 18 municipios que conforman el valle de Sula ya registran casos positivos de Covid-19 y juntos representan el 70% de todos los contagiados que hay en Honduras, es decir, 7 de cada 10 catrachos con coronavirus son de esa región.

El impacto de la enfermedad no solo se mide por contagio, pues de las 25 muertes reportadas en el país, 19 son del valle de Sula, es decir, el 82%. El virus, que entró por Villanueva, continúa haciendo estragos sin que las medidas implementadas surtan algún efecto.



En total, el valle de Sula, hasta la tarde de ayer, tenía 284 personas contagiadas por Covid-19, divididas de la siguiente manera: San Pedro Sula 173, Villanueva 40, Pimienta 15, La Lima 14, Choloma 11, Puerto Cortés 10, El Progreso 7, San Manuel 4, Potrerillos 3, Yoro 2, Quimistán 2, Tela 1, Omoa 1 y Petoa 1.



Hasta ahora solo se libran de la enfermedad los municipios de San Antonio de Cortés, Santa Cruz de Yojoa, El Negrito y Santa Rita.

En el caso de las personas fallecidas, la distribución está de la siguiente manera, San Pedro Sula 6, Villanueva 4, Pimienta 2, La Lima 1, El Progreso 1, San Manuel 1, Potrerillos 1, Yoro 1 y dos más que el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager) reportó en Cortés, pero no especificó el municipio.



Cabe mencionar que las muertes podrían ser más, pues en conversación con EL HERALDO, Walter Perdomo, alcalde de Villanueva, confió que ya habían sepultado a diez personas por coronavirus, aunque Sinager solo ha reportado cuatro casos.



En total, la tasa de mortalidad en el valle de Sula es del 7%, y para ser solo una parte del país es más alta que la de muchas naciones del mundo.



Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), explicó a EL HERALDO que el valle de Sula aún puede salir de la terrible situación que enfrenta, pero se debe comenzar a actuar inmediatamente.



“Tenemos una luz en el camino si nos encierran 25 días a un mes, pero bien encerrados, y solamente circula el cinco por ciento de la población según el digito de la tarjeta de identidad, pero solamente para ese día, lo podemos lograr, no se puede matar de hambre a la población, solo un dígito está bien, y eso sí, retenes policiales por todos lados para frenar a las personas que no cumplan”, aseguró el experto.



Umaña argumentó que el valle de Sula no solo tiene los 284 casos que hasta ahora ha reportado Sinager de las pruebas realizadas, si no muchos casos que no han sido detectados aun y pueden ser asintomáticos, “nosotros sabemos que hay en este momento entre 500 y mil casos, solo en el valle de Sula, ahí empieza a crecer el contagio exponencial, urge el distanciamiento social es la clave, si usted restringe a las personas, restringe al virus”.

El presidente de los médicos del IHSS explicó que la mayoría de los contagiados son hombres y es porque muchos salen a trabajar y otros irresponsablemente a realizar actividades donde se ve involucrado el alcohol, en el caso del fuerte contagio en los jóvenes aseguró que “el virus no respeta edad, y los jóvenes caminan desprotegidos, y en los barrios es peor, no usan mascarillas; si mira, son jóvenes irresponsables”.

Ha sido decretado en la mayoría de los

municipios del valle de Sula ante el

incremento de casos de Covid-19

registrado durante las últimas

semanas. La población debe seguir en

casa, dicen autoridades.



Umaña explicó que de nada sirve que las autoridades municipales cierren las entradas y salidas a los municipios si internamente viven en un carnaval donde los contagiados se multiplican rápidamente, “tienen que confinar a la gente en la casa”.



Argumentó que si se cumplen las medidas a cabalidad y la población cumple las disposiciones, el valle de Sula podrá salir de la crisis a finales de mayo, “si no, pasaremos julio”.



Sobres las pruebas PCR, Umaña aseguró que se trata de aplicar miles, “sale un caso, se va donde surgió y hace un cerco epidemiológico”.



El médico dijo que Tegucigalpa y su relajamiento ante el Covid-19 le pasará factura la próxima semana “y va pagar su mal gobierno, bailaron con el virus, a nivel general vamos a tener una letalidad del 15% y va ser la más alta del mundo entero”, advirtió.