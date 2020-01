Gráficos: La mujer estudia más, pero gana menos en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No lo tuvo claro mientras era una niña. Tuvo que pasar su desarrollo y parte de su adolescencia para confirmar lo que no había pasado por sus pensamientos: estudiar ingeniería en sistemas cuando entrara a la universidad.



La brecha fue corta, pero cuando decidió su carrera la batalla mental comenzó. Se enfrentó a comentarios negativos. Fueron pocos los positivos. Pero Paula Ordóñez protegió su visión con una coraza de acero inoxidable que le permitió ratificar el objetivo cuando tenía 18 años de edad.



Aquella férrea protección dio frutos: hoy tiene 27 años, y desde hace un poco más de 36 meses -unos tres años- vive del sueño que fue bombordeado por sus familiares y amigos que argumentaban en aquel momento que "esa carrera era para hombres".



"Siempre me decían que lo pensara bien porque en esas carreras había más hombres y que esos trabajos eran para ellos", dice. "Eso jamás me desanimó, pero hubo varias veces que lo dudé".



Desde 2015, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha graduado a más mujeres que hombres, estableciendo que de cada tres egresados dos son mujeres.



Según datos de la máxima casa de estudios analizados por EL HERALDO, 24,301 mujeres han egresado en los últimos cinco años (2015-2019), en comparación a los 13,042 que han sido hombres.

Desigualdad salarial

Esas cifras son esperanzadoras para las hondureñas, pero es algo que hasta el momento no se ha sido recompensado, puesto a que pesar de que la mujer estudia más, no siempre es la que mejor ganar en relación a los salarios del hombre.



En 2017, el gobierno hondureño hizo efectivo un incremento salarial que rondó entre los 188 hasta 575 lempiras, según el área laboral.



Las estadísticas muestran que sin importar que las mujeres tengan la misma la edad, nivel académico y que trabajen en iguales condiciones que los hombres, son menos remuneradas en muchos sectores.

Para el sociólogo Milton Reyes, la desigualdad salarial en el país ha sido un problema que data desde muchos años atrás, y que menosprecia de forma grotesca a las afectadas.



"Es un problema que parece que no se acabará. Aquí hay un fenómeno social porque de forma injusta hay muchas mujeres que no ganan los que deberían", dijo a EL HERALDO.

Por ejemplo, las mujeres ganan menos cuando hacen el mismo trabajo de un hombre, inlcuso cuando se trata del área del aseo.



Sin embargo, la Encuenta de Hogares de 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establece que las mujeres en el área de asistencia, ayudantes de preparación y profesiones en el sector administrativo gerencia son mejores pagadas en relación a otros rubros.

Los salarios

Un hombre en el país, que en promedio gana 6,407 lempiras mensuales, recibe 359 lempiras más que una mujer que remunera 6,038 lempiras mensuales.



"Yo he conocido casos que hay compañeras de profesión (ingeniería en sistemas) que ganan menos que un hombre en las empresas que han sido contratadas", precisa Paula Ordóñez.



"Influye mucho porque nos consideran débiles, porque un hombre puede levantar cosas pesadas y nosotros no. Son varios estereotipos", añade.

Las carreras universitarias siguen equilibradas

A pesar de que se estima que las mujeres han comenzado a pararse en lugares dominados por hombres, los datos analizados por EL HERALDO muestran que todavía falta.

Y es que en las carreras universitarias no es la excepción. En la UNAH hay licenciaturas en las que se agrupan más la mujeres, también pasa que existen en las que los varones son mayoría, pero también hay algunas que son equilibradas.

"En algunas carreras la mujer se ha matriculado más en comparación a años atrás. Este solo es el inicio de la participación igualitaria en la parte académica, que va avanzando", dijo a EL HERALDO Diana Guillén, procuradora legal del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).



"Pasa algo puntual: en las ingenierías se tiene la ideología que son carreras meramente para hombres, pero si vemos, las mujeres van de a poco con la inclusión. Lo mismo pasa en enfermería, se dice que son de mujeres, pero los hombres también se mantienen", precisó.





La apoderada legal también mencionó que las mujeres no optan a las "carreras de hombres" porque la oferta laboral es inferior a la del sexo masculino.



"En la parte académica la mujer ha incursionado más que el hombre, pero el problema está en la inserción laboral, son menos las oportunidades para las mujeres", comentó.

Entre tanto, Paula Ordóñez recuerda que mientras era estudiante de ingeniería en sistemas en Universidad Nacional, muchas veces en los salones de clases ella era la única mujer.

"Casi siempre me pasó. Cuando tenía suerte éramos tres y hasta cuatro, pero muchas de ellas terminaban desertando por el mismo estereotipo, aunque también influían otros factores", recuerda.

"Varias de las muchachas se retitaron de la cerrera porque tenían miedo de no conseguir trabajo, porque tenían la idea de que el campo laboral sería más fácil para los hombres, que ellos tenían mayores ventajas por ser más fuertes", recalca.

Pero Paula Ordóñez es la prueba viviente que los estereotipos se pueden vencer simplemente con la capacidad, sin importar ser débil en comparación a la fuerza bruta de un hombre.

"Lo que he logrado ha sido por mis capacidades. No es cierto eso de que la fuerza influye, hasta hoy he hecho las mismas cosas que puede hacer un hombre ingeniero. Los estereotipos se pueden vencer", enfatiza.