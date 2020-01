¿Quién gana más en Honduras: el hombre o la mujer? (Gráficos)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Miranda tenía 25 años cuando empezó a trabajar en una empresa administradora de seguros médicos. Ella, al igual que otros 15 compañeros, eran los encargados de revisar que los montos aprobados para tratamientos de los clientes cumplieran con los lineamientos de las aseguradoras.



Diariamente trabajaba ocho horas, como lo estipula la ley, pero su jefe siempre les exigía un "tiempo extra" que al final del mes no era gratificado.



Cuando Miranda (nombre ficticio para proteger la identidad de la hondureña) ingresó a laborar le dijeron que recibiría el salario mínimo de la empresa, sin embargo, para su sorpresa, en su primer pago la remuneración fue mucho menor.



"Cuando me hicieron el primer depósito salían 9,800 lempiras, pero el salario mínimo de la empresa estaba en 10,200 lempiras. Allí ya comenzaba a ganar menos que todos los demás", contó la hondureña en diálogo con EL HERALDO.



Miranda guardó silencio desde el primer día, porque necesitaba el trabajo para costear sus estudios universitarios, un acuerdo que había hecho con su jefe antes de comenzar a laborar, pero que al final él mismo terminó viendo como un privilegio.

"Yo no me quedaba haciendo horas extras porque iba para la universidad; el jefe me empezó a llamar a reuniones y me decía que yo era una empleada que estudiaba, no una estudiante que trabajaba", relató.

En 2017, el gobierno de Honduras anunció un incremento salarial que iba desde 188 hasta 575 lempiras, según el área laboral. En el caso de Miranda le correspondían más de 500 lempiras, es decir el equivalente a casi un día y medio de trabajo.



"El aumento se lo dieron completo a todos mis compañeros y a mí me salió la mitad, supuestamente porque lo daban según los años que la gente tenía de trabajar allí. Al final a mí no me aumentaron nada, sino que me terminaron pagando lo que me ofrecieron al inicio cuando entré a trabajar allí", mencionó con molestia la joven de tes blanca, ojos claros y cabello oscuro.



Pese a la indignación, la hondureña se quedó callada durante tres largos años, hasta que un 25 de enero, Día de la Mujer Hondureña, decidieron despedirla.



Un año exacto ha pasado desde entonces, pero las estadísticas revelan que sin importar que las mujeres tengan la misma la edad, nivel académico y trabajen en iguales condiciones que los hombres, son menos remuneradas en muchos sectores, lo que significa que este caso se repite constantemente en la sociedad hondureña.



Un ejemplo claro son los salarios de acuerdo con las ocupaciones, pues las hondureñas son menos remuneradas cuando se trata de ocupaciones que supuestamente son para hombres.



En cambio, cuando se habla de empleos en el área de aseo, asistentes, ayudantes de preparación de alimentos y profesiones afines al apoyo administrativo y gerencial, las mujeres reciben mejores salarios, según la Encuenta de Hogares de 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).



El siguiente gráfico muestra la desigualdad por el tipo de ocupación:





En Honduras, el salario de un hombre es 359 lempiras superior en promedio al de la mujer: los varones ganan 6,407 lempiras mensuales en promedio, mientras la mujer recibe 6,038 lempiras.

Lo anterior equivale a casi un día y dos horas de trabajo sin paga alguna para las hondureñas. Al menos eso se concluye de los datos de la Encuesta de Hogares 2019 del INE.



EL HERALDO analizó 138 ocupaciones -entre profesiones, técnicos y oficios- a las que se dedican hombres y mujeres, concluyendo que en la mayoría de trabajos ellos son mejor remunerados.



Y es que de las 138 categorías de trabajos, los hombres tenía mejores ingresos en 75, pagas que en muchos casos doblaban el salario de la mujer, pese a que realizaban las mismas actividades.



En el gráfico se observa la diferencia salarial entre hombres y mujeres, según la profesión.



El análisis fue realizado de la Encuesta de Hogares 2018 del INE, que mostraba 300 profesiones, pero debido a la metodología del sondeo EL HERALDO solo analizó las 138 que mostraban datos salariales para ambos sexos.



La siguiente visualización compara el salario promedio al mes por ocupación de un varón (izquierda) con respecto a una hondureña (derecha), y los posiciona más arriba cuando es más alto. A mayor grosor de la línea, mayor es la desigualdad. Pulsa cada círculo o línea para ver la información.





¿Discriminación?

Miranda ingresaba a su trabajo a las 8:00 de la mañana. De lunes a sábado su rutina era ordenar su escritorio, encender la computadora y comenzar a revisar más de 100 órdenes de seguros médicos al día.



En una oficina con aire acondicionado podría tardarse 15 minutos o hasta una hora para asegurarse que todo estuviera en orden, pues no quería que la regañaran por "un error humano".



Esta hondureña cumplía diariamente con su trabajo, pero aún así recibía casi 500 lempiras menos que sus compañeros en el sueldo mensual.

Así como ella, mujeres que son doctoras, demostradoras de tiendas, directoras financieras, psicológas y transportistas ganan menos en comparación a los hombres, de acuerdo a la Encuesta de Hogares 2018 del INE analizada por EL HERALDO.



Estas labores solo son algunas de las 75 donde los hombres reciben mejores sueldos, en contraste con las 63 en las que las mujeres son mejor remuneradas por su trabajo.



Cada barra de la siguiente gráfica es una ocupación:





Para Diana Guillén, procuradora legal del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), la desigualdad salarial de debe en muchos casos a "la discriminación de género, porque no se reconoce el trabajo igual de la mujer con el componente salario, pero en otro aspecto es la diferencia de libertad que tiene alguna mujer para dedicarse más al trabajo que los hombres; eso va acompañado a que socialmente en la mayoría de trabajos, tanto remunerados como no remunerados, recaen sobre la mujer".



La Costitución de Honduras establece en el artículo 128 que si hombres y mujeres realizan el mismo trabajo, les corresponde el mismo salario "sin discriminacion alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean tambien iguales".



Para corroborar si en Honduras se cumple lo que dice la Costitución de la República, la siguiente visualización muestra cuáles son las profesiones peor pagados para los hombres en contraste con el salario que las mujeres también reciben en las mismas ocupaciones.

Cada círculo del siguiente gráfico es una profesión u oficio, pulsando sobre ellos verás la diferencia de paga por sexo.





Salario por edad

Por las solas calles de Tegucigalpa diariamente nos topamos con menores trabajando como limpiadores de parabrisas, vendiendo verduras o cargando sacos de basura de los puestos en el mayoreo ubicado frente al Estadio Nacional.

Estos niños forman parte de la economía informal del país y, la mayoría de ellos, empiezan a trabajar cuando tienen apenas 10 años, al menos eso señala la Encuesta de Hogares de 2017 del INE.



A esa edad, los niños y niñas empiezan a aventurarse en el mercado laboral que año con año se vuelve más inequitativo y desigual, pues "haciendo un trabajo igual, hay una gran diferencia de salarios entre hombres y mujeres", según afirmó a EL HERALDO la procuradora legal de CDM.

Un análisis realizado por El HERALDO sobre el salario por rango de edad y sexo señala que entre más joven es la mujer, menor paga recibe. Las cifras cambian después de los 50 años, cuando las hondureñas son mejor retribuidas.

Esta tendencia se ha mantenido desde 2013, cuando las mujeres ganaban más que los hombres al cumplir 35 años.



Sin embargo, después de los 65 las mujeres reciben un 18% menos de paga en comparación a los hombres.



"Existe un porcentaje donde realizamos el mismo trabajo y las mujeres ganan menos, eso en relación a la capacidad de cumplir con horas extras que tienen hombres y mujeres o la capacidad de reconocimiento del trabajo de la mujer", puntualizó Guillén.









Metodología:



Para extraer la información sobre el día de trabajo sin paga para las hondureñas se restó el promedio salarial mensual entre hombre y mujer. Luego se dividió el salario del hombre entre los días trabajados al mes (176) y el resultado se dividió entre la diferencia salarial de las mujeres.



Los datos analizados fueron obtenidos a través de la Encuesta de Hogares del INE de 2018, bajo los renglones de "Ingreso monetario salarial por ocupación principal" y "¿Cuál fue la ocupación a la que se dedicó la última semana?".



En algunos datos inciden las horas extra o bonos salariales de las profesiones y oficios.