Debate: ¿Es machismo regalar un electrodoméstico en el Día de la Madre?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Zapatos, chocolates, cojines personalizados, tarjetas, rosas y electrodomésticos. Esos son algunos de los regalos predeterminados por la famosa herramienta de búsqueda, Google, para regalar en el Día de las Madres.



Y no es que los regalos estén mal o sean inadecuados para recordar a esas mujeres lo importante que son, sin embargo, algunos tienen mensajes subliminales que forman parte del papel que la misma sociedad impone y que de una forma sutil dice a las mujeres que pertenecen al hogar o a la cocina.



En una sociedad que lucha cada día porque haya equidad e igualdad, ¿qué tan cuestionable es responder a la pregunta sobre si regalar electrodomésticos por el Día de las Madre es machismo?



Sin duda, muchos pensaríamos que sí, porque se está orillando a la mujer a que, en una fecha en la que celebramos por habernos traído al mundo, la obligamos a que siga asumiendo –quizá no en todos los sentidos- el papel de una empleada doméstica sin sueldo.



Para Merly Eguigure, directora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, este tipo de obsequios se ven de forma machista porque remiten a la mujer al hogar, a reforzar ese rol que nacieron para estar en la cocina o estar en la casa.



“Cuando un hijo, pareja o alguien le regala a una madre una plancha o una cacerola, le está regalando un artículo que es para el uso del hogar, no de la madre”, detalló la experta.



Y es que desde las estructuras sociales moldeadas en el siglo pasado, la población se rige por estudios que mencionan que existen roles de género designados para el hombre y mujer, mismos que han sido reproducidos a través de campañas publicitarias, en muchos casos misóginas y machistas.



En Honduras, los creadores de una polémica campaña contra la mujer, quienes utilizaron mensajes como “la mujer es el motor de la escoba” o “la cocina es el único trabajo para la mujer”, tuvieron que aclarar en 2016 el contraste publicitario de los letreros, ya que varios grupos organizados se manifestaron en contra de estas iniciativas "machistas".

Solicitudes

A veces los regalos para el Día de la Madre se acoplan a las solicitudes de las progenitoras, quienes en muchos casos piensan primero en las necesidades de la casa o los electrodomésticos que no tienen y se necesitan.



"Si la señora desea alguno de estos artefactos como un refrigerador, estufa, procesador alimentos o un aire acondicionado, muy bien, adelante", opinó Patricia Mackay, psicóloga y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien reiteró que lo importante es lo que la madre desee.

La experta omitió su opinión sobre si se trata de un regalo machista, pero coincidió con la directora de "Visitación Padilla" en que las mayoría de las madres prefieren un tiempo con la familia.



Dolores Cárcamo, una madre de 65 años de edad, también consideró que el mejor regalo es pasar tiempo con sus hijos, porque en muchos casos las madres se sienten solas y se "entristece pasar sola un Día de la Madre".



Cárcamo sí dijo sentirse emocionada con regalos para su casa porque le encanta cocinar, especialmente si es para pasar tiempo con su familia.