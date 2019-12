Revelan audio exclusivo de Magdaleno Meza: "Mis hijos me enviaron una cartita... no tengo palabras para contestar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-43 días han pasado desde que Nery Orlando López Sanabria, también llamado Magdaleno Meza, fue asesinado en el interior de El Pozo en Ilama, Santa Bárbara. A raíz de las interrogantes que aún genera su brutal crimen, Univision Noticias publicó dos audios exclusivos que el hondureño envió a sus abogados para solicitar que lo trasladaran a otra cárcel debido a malos tratos y amenazas.

En el primer audio, que dura 1:27 segundos, Magdaleno expone su crítica situación en la prisión que está recluido. Además, narra la tristeza que le provoca no poder responderle a sus hijos las cartas que ellos le envían.

"Donde me tienen me han tratado como lo peor, como que yo fuera un ladrón. Estoy bien mal de salud, he bajado 26 libras, hasta ahorita me estoy recuperando, ahorita que vengo saliendo de ese lugar. No salgo de la celda en la que estoy por seguridad y te pido que le digas al juez que se toque su corazón", menciona el hombre en los primeros segundos de la grabación.

Carlos Chajtur, su abogado, responsabilizó al gobierno de Honduras por el asesinato de su cliente en el interior de un centro penitenciario que se supone es de máxima seguridad.

En otra parte del audio, Magdaleno Meza se refirió a su familia. "A mis hijos los tengo enfermos, están en el psicólogo, me han mandado cartas. ¡Ya pueden escribir fijate!. Me enviaron una cartita en donde me dicen si ya no los quiero, que por qué los dejé, que dónde estoy. No tengo palabras para contestarles, eso es duro. Nunca le he hecho un daño a nadie, nunca le he robado nada a nadie. La gente se ha encargado de hablar tantas pestes de mi persona , cuando nunca me conocían. A mí me conocen hasta ahorita en los medios", narra.

Finalmente se refiere a su seguridad y a las personas que lo rodean. "A mí aquí hasta castigado me han tenido. Tengo siete meses y cinco meses de estar castigado y dos en los módulos. Esto está lleno de pandilleros y mareros, no es nada fácil. Estoy confiando en Dios y después en ustedes y que mi padre celestial le toque el corazón al juez", finaliza.

Presión por "narcolibretas"

A Magdaleno Meza se le vinculaba con una 'narcolibreta', de 350 páginas supuestamente daba detalles de numerosos envíos de droga que supuestamente fueron recibidos por 'Tony' Hernández.

La presunta libreta fue hallada por las autoridades dentro de dos carros decomisados en una operación ejecutada en Naco, Cortés, el 6 de junio de 2018, cundo se capturo al supuesto narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, quien se hacía llamar Magdaleno Meza Fúnez.

En un segundo audio enviado a su defensa, Magdaleno Meza también se refirió a este caso.

"Vino un investigador privado de parte de "TH", de allá de la USA. Quería que le dijera todo lo que sé de "TH", poné atención. Y le digo ´pero por qué te voy a decir todo si no me estás beneficiando en nada" y me dijo ´decime todo y yo te ayudo´", explicó el imputado asesinado brutalmente el pasado 29 de octubre.

Asesinato captado en cámaras

Una de las cámaras de seguridad de la cárcel El Pozo l, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, registró el asesinato de Magdaleno Meza Fúnez a manos de varios privados de libertad.



Las imágenes muestran a Meza Fúnez platicando con un miembro de la policía del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quien está acompañado de al menos tres uniformados más.



En ese momento, otro agente abre la puerta e ingresa uno de los reos con pistola en mano y le dispara a Sanabria en la cabeza.



En cuestión de segundos, al lugar ingresan cinco carcelarios más y amenazan con cuchillos a los miembros del INP, quienes huyen de la zona dejando que los delincuentes terminen su cometido.