Magdaleno Meza, narco asesinado en El Pozo I, buscaba acercamiento con la Fiscalía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, se eliminó a Nery Orlando López Sanabria, quien también se hacia llamar Magdaleno Meza Fúnez, una fuente primaria que conocía las conexiones de una poderosa estructura narcocriminal que desde hace años viene operando en el país.

En las últimas semanas, el capo de la droga y agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) iniciaron una serie de acercamientos y negociaciones a fin de llegar a un acuerdo.

A través de su equipo legal, Nery Orlando López había solicitado al MP la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado en torno a su acusación por tráfico ilícito de drogas.

“Los fiscales estaban analizando la petición hecha por la defensa de Nery López Sanabria”, confió a EL HERALDO una fuente del Ministerio Público.

De acuerdo con el Código Procesal Penal, con esta solicitud el imputado estaba dispuesto a declarar hechos reales sobre su acusación, sin tratar de desfigurarlos o de transformar el delito en uno menos grave.

La finalidad de López Sanabria era aceptar los hechos, declararse culpable y ser sentenciado a una pena leve.

Para algunos expertos, en la declaración que brindaría el narcotraficante evidenciaría la estructura criminal con la que operó durante varios años.

Hace dos semanas, el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula había elevado a juicio oral y público la causa penal contra López Sanabria, su esposa Erika Julissa Bandy García y sus socios José Santos Mejía Laínez, Daniel Alberto Ticas Santos y Maximiliano Echeverría García.

En las últimas horas, el Ministerio Público inició de oficio una investigación para judicializar el caso.

El ente fiscal nombró un equipo especializado conformado por agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Fiscalía de Delitos Contra la Vida y otros entes especializados.

El cuerpo de López Sanabria fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa para realizar la respectiva autopsia. Se espera que para este día su cuerpo sea entregado a sus familiares.

Extraño crimen

Un verdadero misterio rodea el crimen de este capo de la droga a quien se le vincula con el cartel de los Valle Valle y de, supuestamente, estar relacionado con el exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández Alvarado. El nombre del capo salió a relucir en el juicio contra “Tony” en Nueva York.

Una serie de interrogantes surgen alrededor de este asesinato, que deja en evidencia una vez más la precariedad del sistema penitenciario del país.

Por ahora, se desconoce quién ordenó el dantesco crimen del capo López Sanabria.

Lo poco que se sabe es que el asesinato se ejecutó frente al propio director de “El Pozo”, tres custodios penitenciarios y otro interno que acompañaba a López Sanabria. Todo quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad del recinto carcelario, que curiosamente trascendió a la opinión pública a tan solo horas de ocurrido el hecho.

Hasta ahora, ni los sicarios ni el testigo han sido identificados por el Instituto Nacional Penitenciario (INP).

Muchas hipótesis surgen alrededor de este extraño hecho.

La más fuerte es que se trató de un asesinato planificado, como lo denuncia el abogado Carlos Chajtur, defensor legal de López Sanabria, quien desde enero de 2019 solicitó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y al Poder Judicial ordenar el cambio de centro carcelario por diversas amenazas recibidas de parte de grupos criminales.

“Presenté una solicitud formal de traslado en el mes de enero de 2019 alegando cuestiones de inseguridad y violaciones de otros derechos que le correspondían a Magdaleno como privado de libertad y no tuve respuesta”, enfatizó Chajtur.

Narcolibretas

El crimen de este privado de libertad toma mayor relevancia porque se dio tan solo una semana después del fallo de culpabilidad contra “Tony” Hernández en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que López Sanabria era el dueño de las narcolibretas que fueron evidencia clave en el juicio de “Tony” y que se encuentran en poder de la DLCN.

“A (Magdaleno) Meza le dijeron que lo trasladarían a un batallón si desmentía las versiones de las narcolibretas, a lo cual nosotros nos pusimos a la orden y ha circulado el chat privado que tuve con el abogado German McNiel donde le manifiesto que me pongo a la orden para hacer una aclaración de la versión de las narcolibretas, y no completan lo demás del chat, solo publican lo que más les interesa y no donde hablamos del traslado al batallón para garantizarle la vida a nuestro representado”, manifestó Dubón a Radio América.

De acuerdo con el profesional del derecho, en el expediente judicial 101-2018 no se mencionan las llamadas narcolibretas, pero sí reconoció su existencia.

“Nuestro representado sabía que sí eran de él, por eso él quería buscar la forma de lograr su traslado para proteger su vida”, expresó.

Sin embargo, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, aseveró que el abogado Dubón estableció comunicación con German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), a quien le afirmó que su cliente deseaba aclarar que las narcolibretas no eran de su propiedad y las mismas no constan en el expediente judicial correspondiente a su investigación y detención.

Detalló que en esa comunicación, el apoderado legal la realizó un día después de que estas libretas fueron presentadas en un juicio que se desarrollaba en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, por lo tanto este extremo será de suma importancia en el proceso de investigación para esclarecer el crimen

En declaraciones que fueron difundidas por el gobierno, Chajtur también afirma que “el expediente judicial se encuentra en el juzgado de jurisdicción nacional en San Pedro Sula con el número 101-2018 y en él se puede constatar que no existe ningún tipo evidencia de ningún tipo entre Magdaleno Meza Fúnez con Juan Antonio Hernández”.

Versión oficial

Sobre el hecho, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, señaló que “la información que tenemos hasta ahora es que el director de ‘El Pozo’ estaba platicando personalmente con Meza y un supuesto colombiano, fue entonces cuando le dio instrucciones a un guardia que tenía cerca para que extrajera del módulo a dos reclusos y así decirles que se iban a restablecer las visitas, ya una vez ellos lo supieran, la idea era que le informaran al resto de los reos”.

