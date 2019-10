Exagente de la DEA: La evidencia contra Tony Hernández era muy fuerte

Fernando Maldonado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exjefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, hizo un análisis en relación a la declaración de culpabilidad emitida por un jurado contra el exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández.

El experto que fue encargado de investigar durante muchos años al capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán aseveró a EL HERALDO que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a lo largo del debate evidencias claras para quebrantar el estado de inocencia del hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández Alvarado.

Aseguró que los narcotraficantes utilizan el territorio hondureño como un trampolín para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

¿Cómo valora la sentencia de culpabilidad emitida por el jurado contra Juan Antonio Hernández?

La evidencia contra “Tony” Hernández era muy fuerte, inicialmente dije que el jurado no se iba a demorar más de 48 horas para hallarlo culpable. Se trata de esto, “Tony” Hernández, su hermano el presidente y otros funcionarios del Gobierno hondureño están convirtiendo a Honduras en un narcoestado.

La mayor parte de vuelos que salen de Sudamérica, principalmente hacen escala en Honduras, y hacen escala porque tienen protección del Gobierno hondureño y han convertido a Honduras en un trampolín para avionetas cargadas de cocaína.

¿La Fiscalía de EE UU podría acusar a los personajes que fueron mencionados como coconspiradores?

La investigación sigue adelante, van a acusar a muchos más individuos allí en Honduras, posiblemente incluyendo al presidente ahora, pero yo creo están tratando de conseguir más pruebas y posiblemente esperar hasta que salga el presidente Hernández de la oficina, del puesto de presidente para acusarlo en un gran jurado aquí en Estados Unidos.

¿Fueron suficientes los testimonios de los testigos colaboradores para dictar la sentencia de culpabilidad?

La cosa es que muchos individuos declararon, siempre es muy difícil para hacer convicto a un criminal si nada más tienes a un individuo, los defensores lo van a atacar, van a ver si tienes antecedentes, y cuando tienes varios individuos diciendo la misma cosa, ya con eso lo van hallar culpable como sucedió con “Tony” Hernández y la evidencia era muy grande para que los defensores lo defendieran y si fuera libre, eso nunca iba a suceder.

Si nada más fuera un individuo que estuviera diciendo que “Tony” Hernández hizo esto, esto y esto, entonces fuera muy difícil para que lo encontraran culpable, pero cuando tienes a varios individuos, aunque tengan antecedentes y todos están diciendo básicamente una historia muy diferente en las cortes criminales aquí en Estados Unidos.

¿Conocía los niveles de criminalidad de Juan Antonio Hernández?

Yo sabía que él estaba metido con criminales de México, estaba asistiendo a narcotraficantes para transportar cocaína de Colombia, y luego usar a Honduras como un trampolín y luego de ahí cargarlos de combustible y de ahí a México, y últimamente a Estados Unidos.

La evidencia contra “Tony” Hernández era muy grande, la gente puede decir lo que quiera decir, pero la cosa es que era una montaña de evidencia en contra de él y los abogados no pudieron defenderlo.

¿El actual mandatario podría enfrentar cargos en EE UU?

Sí, claro, él fue coconspirador que al momento no está acusado, pero si no tuvieran evidencia en contra de él no lo pusieran así como conspirador sin ser acusado porque tienen algo, tienen evidencia, posiblemente quieren conseguir más evidencia o esperar hasta que salga de la Presidencia y de ahí acusarlo, y esperar que el nuevo presidente lo vaya a extraditar.

¿A su juicio, Honduras es un narcoestado?

Muy cerca, porque los Hernández lo convirtieron casi en un narcoestado donde muchos oficiales del Gobierno estaban metidos y estaban recibiendo sobornos de los grandes carteles de la droga en México.