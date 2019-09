JOH expondrá ante ONU dura realidad climática de Honduras  

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Honduras enfrenta graves problemas por el cambio climático, sin ser siquiera uno de los culpable del calentamiento global, es por eso que el presidente Juan Orlando Hernández insitirá sobre el tema en su participación en la Asamblea General Ordinaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



“El tema con el que vamos a iniciar es un tema que tiene que ver con cambio climático, y nosotros queremos dejar establecido que Centroamérica, y particularmente Honduras, en los últimos 20 años ha sido de los países que más problemas ha sufrido con el calentamiento global”, dijo Hernández.



De acuerdo con el observatorio mundial para países afectados por el cambio climático, llamado German Watch, Honduras y Puerto Rico forman parte de los países más afectados por ese fenómeno.



El problema, según Hernández, es que los países que han provocado ese daño no quieren cumplir con sus obligaciones, y Honduras no contribuye ni en lo más mínimo al cambio climático y solo recibe los efectos.

Dijo que quiere explicar durante su estadía en la Asamblea General “que en este momento todos los municipios de Honduras, a nivel de sus fuentes productoras de agua, tienen un descenso estrepitoso, y no solo en la capital, Tegucigalpa, igual sucede por ejemplo en el Lago de Yojoa”.



El descenso no sólo es para el problema con el consumo de agua, igual sucede con la producción agrícola, y luego llegan lluvias estrepitosas que generan desastres.



“Queremos acceder a los Fondos Verdes, si es que existen, porque Naciones Unidas se llena la boca diciendo que sí existen, porque me parece que es una vergüenza para el mundo decir que existen y que están allí y se deben hacer trámites para acceder a ellos”, dijo.

Posible runión con Trump

Consultado sobre una posible reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, “aunque no se ha calendarizado, se ha venido trabajando el tema migratorio, aunado al de seguridad y al tema de inversión en Honduras por parte de capitales de ese país y de fondos como OPIC, y desde luego el tema de oportunidades económicas”.





Refirió que el tema de oportunidades económicas se ha dividido entre dos o tres tipos de visas de trabajo para que hondureños puedan llegar a Estados Unidos, además del tema de seguridad y la democracia en la región, y el de Venezuela; existe una conversación pendiente con presidentes de la zona y el mismo mandatario Trump.

