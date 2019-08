Humo en montaña Pico Bonito podría ser por un incendio forestal

ATLÁNTIDA, HONDURAS.- Un incendio forestal es parte de lo que ha ocasionado el extraño humo que emana de la montaña Pico Bonito, en Atlántida, litoral atlántico de Honduras.



La información fue facilitada por el Cuerpo de Bomberos, quienes fueron los primeros en llegar a la zona afectada por el fuego. Sin embargo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) dijo que aún investigan, ya que si fuera solo eso se hubiera propagado.



La zona de donde sale el humo está ubicado en la montaña "Los Hornitos", a 12 kilómetros de Pico Bonito.



"Aquí van los compañeros escalando. Un poquito más nos vamos a adentrar entre las llamas para ver de dónde vino el fuego o si hay otra grieta más arriba", menciona uno de los bomberos que graba el video, difundido en los medios de comunicación.

De acuerdo con el apagafuegos, solamente cuatro uniformados fueron los que pudieron llegar a la zona tras cinco días de conocerse sobre el humo.



"Iremos más arriba para ver cómo se encuentra la situación de esta quema. El fuego viene cerro abajo, por eso lagente puede observar que el humo sale con más fuerza porque se va haciendo más potente", continúa relatando el bombero.



Por su parte, Copeco mencionó en un comunicado que en "las imágenes filtradas en las redes sociales con focos de incendio, que supuestamente pertenecen a la zona, luego de que el equipo que se había trasladado al sector y tras varios intentos realizados pero que por condiciones climatológicas no fueron concretados, constataron que se ha originado un incendio en el cerro "Los Hornitos", probablemente inducido por las emanaciones de origen hidrotermal en la cordillera Nombre de Dios en el departamento de Atlántida".

Estas fueron las imágenes compartidas por el Cuerpo de Bomberos.



Además, menciona que en las próximas horas un grupo integrado por vulcanólogos, hidrólogos y geólogos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala llegará al país para seguir con las investigaciones.

"El trabajo que harán en un primer momento será obtener análisis de agua, vegetación, gases y de suelo, a fin de tener un resultado más contundente del fenómeno que aún no ha podido ser identificado por el difícil acceso a la zona", indica el documento de Copeco.

Investigaciones

En primera instancia se manejó que se trataba de vapor y las autoridades lo confirmaron el martes cuando un equipo especialista sobrevoló la zona y obtuvo pruebas para analizar.



"Expertos descartan que humo que emana de la montaña “Los Hornitos” sea producto de actividad volcánica", escribió Copeco un tuit.

El equipo está conformado por geólogos, miembros del Cuerpo de Bomberos y de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes el lunes lograron obtener las primeras tomas áreas de la columna de humo, tomadas desde una distancia de 20 metros.

Aquí el comunicado íntegro de Copeco:



"Expertos de Guatemala junto a personal del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra continuarán investigación sobre emanaciones de humo en el cerro Los Hornitos



Para lograr una interpretación más exacta y con base científica sobre lo que ocurre en el cerro Los Hornitos, Atlántida, llegará al país un grupo de expertos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, que trabajará de la mano con personal del Instituto Hondureño de las Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y del equipo liderado por Copeco que ya está desplazado en la zona.



Los expertos guatemaltecos llegarán al país por una solicitud que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), realizaron al Centro de Coordinación para la Reducción de los Desastres en América Central y República Dominicana (Cepredenac), que financió su llegada.



El trabajo que harán en un primer momento será obtener análisis de agua, vegetación, gases y de suelo, a fin de tener un resultado más contundente del fenómeno que aún no ha podido ser identificado por el difícil acceso a la zona.



Actualmente en el sitio se han realizado análisis preliminares con el apoyo de los miembros de Copeco, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Comité de Emergencia Municipal (Codem), ingenieros del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) y del Cuerpo de Bomberos.



El punto exacto donde se presenta la emanación de humo, está ubicado a unos 12 kilómetros en línea recta desde Pico Bonito.



Imágenes



En relación a las imágenes filtradas en las redes sociales con focos de incendio, que supuestamente pertenecen a la zona, luego de que el equipo que se había trasladado al sector y tras varios intentos realizados pero que por condiciones climatológicas no fueron concretados, constataron que se ha originado un incendio en el cerro "Los Hornitos", probablemente inducido por las emanaciones de origen hidrotermal en la cordillera Nombre de Dios en el departamento de Atlántida.



Sin embargo la emanación de humo de la zona no solo de debe a esos pequeños focos de incendio, ya que el fenómeno tiene ya alrededor de cinco días y si se tratase de un incendio forestal ya se hubiese propagado en una mayor área.



No obstante se consideró que por las condiciones del sitio, bosque mixto compuesto por latifoliados y coníferas, se tendría por lo menos una capa de materia orgánica de medio metro y que la propagación de un incendio en esas condiciones es muy distinta a la de un incendio en bosques de coníferas, explicó Eliseo Silva, geólogo de Copeco.



Es decir que la propagación de un incendio en esos casos es a nivel del subsuelo y es mucho más lenta, por lo que el humo que provoca este tipo de incendio, por las condiciones de humedad, tiene un elevado porcentaje de vapor de agua por lo que podría ser otra posibilidad."