De lustrabotas a administrador de empresas: ahora busca un empleo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se esforzó y cumplió su meta y con ello uno de sus más preciados sueños: obtener su título universitario. Jonny Javier Lemus Márquez es un joven lustrabotas cuya historia fue compartida por EL HERALDO en 2016.

Hoy con su título universitario de Administrador de Empresas en mano el joven originario de Sabá, Colón, espera una oportunidad laboral que le permita demostrar su talento también en la economía y la gestión de empresarial.

"No ha sido fácil, tener que hacer un doble esfuerzo, acoplarse a los horarios y con la familia es un sacrificio", expresa Jonny Javier Lemus Márquez, quien se graduó en septiembre de 2018 y aunque obtuvo un empleo a medio tiempo se vio obligado a buscar una mejor oportunidad.

El hondureño lamenta que la poca experiencia que tiene en el área administrativa no le ha permitido abrirse campo, ya que las empresas lo primero que demandan es la experiencia.

Día del lustrabotas

Este 5 de agosto "Día del lustrabotas", Jonny reconoce con orgullo el oficio que le brindó la oportunidad de seguir sus estudios, tanto a él como a sus primos Jorge y Javier.

Jonny Javier Lemus Márquez en ocasiones regresa al negocio donde aún trabajan sus primos para sumarme a las labores, "no me avergüenzo del oficio que me dio tanto; yo terminé mis estudios pero la verdad es difícil que no hayan suficientes oportunidades laborales", agrega.

Como Jonny Javier muchos jóvenes que egresan del nivel superior se enfrentan a la misma realidad: de casi 300,000 desempleados del país, el 74% son personas menores de 30 años, según informe del mercado laboral y salario mínimo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).

El joven no descarta seguir estudiando y avanzar, y aunque tiene experiencia en contabilidad, su aspiración es desempeñarse como administrador de empresas.