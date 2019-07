Huskylandia Hn, una manada de amigos unidos por el bien de sus mascotas

El Heraldoalejandra.canales@elheraldo.hn

Tegucigalpa, Honduras.- Huskylandia Hn inició como un club de husky siberianos, pero luego llegaron amigos con perros de otras razas de la capital y a nivel nacional. A todos los une la misma visión de compartir expereriencias, consejos y momentos de convivencia para el bienestar a su mascota, sumado a maravillosos proyectos para darle un futuro prometedor a sus canes.

Las caminatas

Poco a poco, los lazos de amistad crecieron en esta comunidad y se han afianzado entre amigos con hijos perrunos, que día a día intentan criar de la mejor manera a los famosos siberianos, que se caracterizan por ser mascotas muy hiperactivas en el hogar, pero al mismo tiempo los mejores amigos de los niños, ya que son muy enérgicos, activos y juguetones.

Lugares aptos para desarrollar actividades al aire libre como correr, jugar y ejercitar sus músculos son los rincones favoritos de estos peludos muy parecidos a un lobo, por lo que uno de los mayores objetivos de esta agrupación es precisamente recorrer la ciudad y sus alrededores para encontrar sitios amigables con las mascotas y que ellos disfruten de las áreas verdes.

Huskylandia Hn inició hace un mes en Tegucigalpa, cuenta con más de 60 miembros de diferentes partes del país, que participan frecuentemente en las actividades como caminatas ecológicas en el área de El Picacho, El Hatillo, senderos del parque Juana Laínez, y Valle de Angeles, entre otros.

La idea de estos encuentros es lograr la interacción entre mascotas, hacer nuevos amigos y poder compartir en un futuro con otros clubes que se reúnen con perros de otras razas.

Encuentros fraternos

Esta novedosa iniciativa nació en el corazón de un grupo de personas amantes de esta raza, que motivados por Alex Robles y Alejandra Chirinos junto a otros de sus amigos se contactaron vía WhatsApp y redes sociales para consolidar una verdadera comunidad de voluntarios.

Entre otros de los propósitos de este club están realizar talleres educativos, colectas para apoyar albergues de animales y propiciar espacios de convivencia familiar donde puedan experimentar divertidas jornadas con los perros y sus seres queridos, con juegos y momentos de camaradería.

Otros de los beneficios de pertenecer a este club es gozar de descuentos y trato especial en comercios y zonas amigables con los animales. Si usted junto a su mascota desea unirse a estas actividades puede ingresar a Facebook y buscarlos como Huskylandia Hn y envíe su mensaje de solicitud para inscribirse gratuitamente y dele "me gusta" a la página oficial del club.

Si su can es inquieto, travieso y dominante, no se preocupe, en esta comunidad aprenderá a hacer amigos y esas conductas mejorarán. Lo mejor de esta iniciativa es que pueden formar parte perros de todas las razas, ya que el lema de esta comunidad es ayudar, aconsejar y no discriminar.

El gran lanzamiento oficial del club será este próximo sábado 3 de agosto a las 2:00 PM en Cascadas Mall, en el marco de la inauguración de su zona exclusiva para mascotas asi que llegue con su hijo de cuatro patas (de cualquier raza) y aproveche a unirse a esta gran familia perruna.

Generalmente, los miembros del club realizan las caminatas domingueras a partir de las siete de la mañana. Para mayor información o unirse a las actividades del club llame al 8833-5607 o 9570-8375.