Científico hondureño Salvador Moncada relata cómo "le robaron" dos Premios Nobel: "Fue una injusticia"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Salvador Moncada es un reconocido científico hondureño, quien desde pequeño ha vivido viajando de Honduras a El Salvador.



Desde el exilio político de su padre, el compatriota tuvo que estudiar en suelo guanaco la primaria y secundaria. También se graduó como médico en la Universidad de El Salvador, pero varios días después de obtener su título fue expulsado a Honduras, por "una suerte de intercambio macabro e intergeneracional de exilios políticos entre ambos países", como lo tildó el diario El Mundo en una entrevista que le hicieron.



"Yo fui capturado y sacado de El Salvador de vuelta a Honduras en junio de 1970", contó el compatriota al mismo diario.



El hondureño participó en un movimiento estudiantil conocido como Movimiento de Liberación de El Salvador a finales de los 60 y principios de los 70. El movimiento se convirtió en una lucha política y posteriormente armada que buscaba el cambio en esa nación.



Durante su expulsión de El Salvador tuvo que dejar a su esposa e hija, quienes eran originarias de ese país. Posteriormente se fue a estudiar a Inglaterra.



"Hay unos arreglos que son bastante difíciles de entender. Obviamente, el trabajo está ahí y la comunidad científica, no yo. Fue una injusticia porque está muy claro cómo se hizo el descubrimiento" Salvador Moncada







"Teníamos que salir de Centroamérica. Aceptamos de manera inmediata para salir de la situación de impasse en la que estábamos", mencionó Moncada sobre su viaje a Londres en 1971 para hacer el posgrado en Farmacología en el Real Colegio de Cirujanos.



Desde entonces, su carrera científica se forjó internacionalmente, pero también conoció el lado oculto de la Academia Sueca que otorga los Premios Nobel desde 1901.



Salvador Moncada formó parte del grupo de investigadores de Sir John Vane, quien era farmacólogo y uno de los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1982 por estar detrás del descubrimiento de por qué la aspirina calma el dolor, baja la inflamación y reduce la fiebre.



Moncada fue quien descubrió el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico y de allí surgió la idea, según detalla el diario español El Mundo, quienes le preguntaron si siente que le han robado el Premio Nobel.



"Tuve la suerte de integrarme en un grupo de mucha calidad científica, y de participar desde muy temprano en investigación de muy buen nivel. Y de ser parte en esa época muy temprana de uno de los descubrimientos más importantes que hemos realizado a lo largo de mi carrera, que es el descubrimiento de cómo la aspirina, y otros medicamentos parecidos a ella, funcionan para producir efectos analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Y también de su efecto secundario principal, que es el daño gástrico. Todo se explica por el mismo descubrimiento", contestó de forma discreta.



Ese mismo descubrimiento fue galardonado en Estocolmo y nuevamente John Vane junto con Sune Bergström y Bengt I. Samuelsson.



"La cuestión del Nobel es algo que se ha discutido mucho. Yo siempre he dicho una cosa: el trabajo que yo he hecho durante toda mi vida de investigador está ahí para ser analizado. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho", siguió diciendo Moncada, quien tiene 74 años.



En 1998 Moncada descifró el camino metabólico para la formación del óxido nítrico en el organismo y algunas de sus funciones en el cuerpo. Este descubrimiento permitió que otros investigadores posteriores crearan la viagra.



En ese mismo año, Robert F. Furchgott, Ferid Murad y Louis Ignarro ganaron el Premio Nobel de Medicina "por descubrimientos relacionados con el óxido nítrico como una señal molecular en el sistema cardiovascular".



"Hay unos arreglos que son bastante difíciles de entender. Obviamente, el trabajo está ahí y la comunidad científica, no yo. Fue una injusticia porque está muy claro cómo se hizo el descubrimiento", cuestionó Moncada.



A lo que Furchgott también reconoció, pues dijo que "el Comité de los Premios Nobel podría haber hecho excepción este año y añadir a una cuarta persona, a Salvador Moncada".