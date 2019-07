Julissa Villanueva denuncia ante Conadeh persecución por parte de agentes de la Atic

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, denunció este martes ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conade) que es víctima de intimidación y persecución.



En una nueva acusación, Villanueva detalló que miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) la han amenazado por denunciar la muerte de Sherill Yubissa Rubio, jefa del departamento de investigación de la Atic en la regional de occidente.



"Una vez que salgo de Medicina Forense, agentes de la Atic que tienen relación con seguridad le toman fotos al vehículo donde me transporto, supuestamente con la orden del director para saber a dónde y cómo voy, para saber cuál es mi vehículo", mencionó.



Además, cuestionó el actuar del Ministerio Público en las investigaciones del crimen contra la agente de la Atic, porque según aseguró "esconde al asesino, porque tiene que seguir persiguiendo e intimidando, eso no lo voy a seguir tolerando y seguiré denunciando".



El pasado 12 de junio, un día después del aniversario de la muerte de la agente, Villanueva aseguró que "el dictamen forense dice que es homicidio. Nosotros sabemos con fundamentos qué fue lo que sucedió".



En mayo, el Ministerio Público solicitó a la Embajada de Estados Unidos en Honduras que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) aportara a la indagación y presentara un informe sobre lo que sucedió. Sin embargo, Estados Unidos dijo que el FBI no participó en la investigación.



Por su parte, el informe forense realizado por Villanueva señala que efectivamente fue un homicidio, porque "habían lesiones externas, sumado a un disparo en la cabeza. Nadie que se suicida tiene lesiones externas ni signos de sometimiento".