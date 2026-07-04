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Lissi Cano acompaña a la familia de Arístides Aceituno en su velatorio

La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Cano, se hizo presente en la funeraria para expresar su solidaridad con la familia de Arístides Aceituno en este momento de duelo.

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 10:07
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