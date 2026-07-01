Pareja sube a la cima del Empire State Building para propuesta de matrimonio

Nueva York, Estados Unidos.- Dos personas subieron este miércoles sin permiso a la antena en la cima del Empire State Building de Nueva York y ondearon una pancarta con un lema a favor del amor y la paz y en contra de la guerra, posteriormente fueron detenidas.

Se trataba de un hombre y una mujer, ambos encapuchados, vestidos de negro, que mostraron una pancarta a favor de la paz con el lema en inglés: "Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz".

Desde las imágenes captadas en helicóptero por medios locales, se ve cómo la pareja luego baja de la antena y, en una plataforma cerca de la cima del Empire State Building, el hombre pide matrimonio a la mujer mientras se besan.