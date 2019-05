Enrique Medina Yllescas: Hay diputados “que solo llegan a entortarse” al Congreso Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el Congreso Nacional hay diputados que no llegan a sesiones pero cobran su salario, otros que asisten y no abren la boca, “son bojotes”, “son tortas”, afirmó ayer el también congresista Enrique Medina Yllescas.

Este político, que salió electo de las planillas del partido Alianza de Romeo Vásquez, pidió al pueblo dejar de votar por gente irresponsable.

“No asisten, son propietarios y suplentes que desgraciadamente perciben un salario, no asisten a las comisiones. Yo estoy en varias comisiones y solo estamos dos o tres pelones donde deberíamos de estar siete, son unos irresponsables”, se quejó a través de la emisora HRN.

“Hay gente que llega a entortarse, yo no entiendo cómo debe ser posible que muchos se hacen llamar honorables diputados y diputadas cuando ni siquiera abren la boca, no participan en ninguna disertación legislativa”, añadió.

Dijo que hay compañeros que “no presentan ningún proyecto de ley, son terribles” y en muchas ocasiones cuando les da por ir a una sesión el resto se queda preguntando: ¿y ese quién es? ¿Y ella quién es? “Hay dos tipos de diputados y dos tipos de políticos: el político responsable y el irresponsable, haragán que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que realmente es legislar”, dijo el político. A pesar de sus fuertes cuestionamientos, Yllescas no precisó ningún nombre en particular.

