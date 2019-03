Se disparan casos de paperas en tres regiones de Honduras

Ricardo Sánchez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De forma silenciosa, el virus que provoca paperas ha disparado los casos a nivel nacional.

El surgimiento de brotes de gran magnitud de la enfermedad ya ha afectado a casi 4,000 personas en el país en lo que va del año. Ese es el reporte de casos que registra la Secretaría de Salud hasta el 2 de marzo, la semana epidemiológica número nueve. Lo anterior significa que en promedio se han infectado a diario 63 personas con el virus.

En 2018, a ese misma temporada solo se registraban más de 140 casos de parotiditis, por lo que el incremento en la incidencia es enorme.

Las paperas es una enfermedad muy contagiosa que provoca en quien la padece una inflamación dolorosa de las glándulas salivales, localizadas entre el oído y la mandíbula, por lo que se dificulta masticar y tragar alimentos.

Es una patología muy contagiosa, una persona puede infectar a otra al expulsar gotitas de saliva o secreción nasal, al toser o estornudar.

“Desde la semana epidemiológica número tres de 2018 se presentan brotes en el país y hasta la semana epidemiológica número nueve de 2019 se han confirmado 3,994 casos a nivel nacional”, informó a EL HERALDO Ida Berenice Molina, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

14,674 personas se infectaron con el

virus de paperas en 2018

a nivel nacional y en 2017

fueron 115 casos.

El 70 por ciento del total de casos están concentrados en tres regiones sanitarias: la Región Metropolitana de San Pedro Sula (1,116), el resto de Cortés (989) y la Región Metropolitana del Distrito Central, que reporta más de 500 casos.

“Estos casos de parotiditis se continúan presentando en sitios de concentración de población, en el caso de San Pedro Sula y el resto de Cortés en las maquilas y en el Distrito Central se han presentado en centros de adiestramiento de la Policía”, indicó Molina.

Añadió que la población afectada y vulnerable a la enfermedad sigue siendo con una edad de entre 20 a 39 años de edad y que no han sido vacunados.

Recomendaciones

“Las recomendaciones que está brindando la Secretaría de Salud a todos estos grupos donde se están presentando brotes están orientadas a medidas de control, específicamente higiénicas como el lavado de manos con agua y jabón, no saludo de manos ni de beso, cubrirse la boca con pañuelo desechable al toser o estornudar, el uso de mascarillas cuando se presenten casos de la enfermedad”, indicó la galena.

También se recomienda que los afectados estén aislados y no vayan a su centro de trabajo para que no infecten a sus compañeros, asimismo que no compartan objetos personales. Salud también realiza medidas de vacunación para el personal que está alrededor de cada caso de paperas.

Vacunación

Los niños de 12 y 18 meses de edad deben ser inmunizados contra el virus de parotiditis. La vacuna contra el sarampión, rubéola y parotiditis (SRP) está disponible en todos los centros de salud del país y la meta de vacunación para este año es de 196,000 menores.