TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Guardó la calma, mantuvo la tranquilidad, respiró profundo y oró a Dios. Marcos Porras, analista político de origen venezolano naturalizado hondureño, habló ayer con EL HERALDO sobre la agresión que sufrió de Cesar Silva, reportero del canal UneTv la mañana del lunes en el aeropuerto Toncontín.

“Lo que se me vino a la mente fue guardar la calma, tener tranquilidad, respirar profundo, orar, pedirle a Dios para que todo saliera bien. Estuve orando por él (César Silva), por su tranquilidad, por su cordura, para que no fuese hacer actos que pudiese arrepentirse más adelante y también por Honduras y por Venezuela”, dijo Porras tras el condenable incidente.

“Yo no quisiera darle realce a una situación que es bastante infortunada. El sujeto que me abordó me quiso entrevistar sobre la problemática de Venezuela y yo le expresé que conocía su línea editorial y que no quería declarar en su medio informativo”, detalló.

“Este señor deja al gremio en una imagen bastante mala para la labor que los periodistas desarrollan”, enfatizó.