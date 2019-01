2.4 millones de lempiras se perdieron en reactivos vencidos en el Hospital Escuela

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un total de 2.4 millones de lempiras se perdieron en reactivos vencidos para realizar biopsias de cáncer en el Hospital Escuela (HE).

Eso se debió a una sobrecompra que realizaron las autoridades del centro asistencial sin hacer un adecuado inventario de los reactivos que había en existencia en el Laboratorio de Inmuno-Histoquímica que pertenece al Laboratorio de Patología.

EL HERALDO tuvo acceso a una copia del informe de auditoría interna del período comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Imagen del documento obtenido por EL HERALDO.



Los auditores encontraron un total 162 frascos de diferentes tipos de reactivos vencidos para realizar biopsias.

Ese es un procedimiento en el que se extraen células o tejidos de alguna parte del cuerpo para que un patólogo examine si presenta daños o hay presencia de alguna enfermedad como cáncer.

Al estar vencidos los reactivos, las pruebas no arrojan un resultado objetivo porque no marcan y no se detecta la presencia de algún mal. Por esa razón, los pacientes tenían que ir a realizarlas a un laboratorio privado, cuyo costo oscila los 3,000 lempiras.

“Se detectó que al efectuar el levantamiento del inventario físico de los reactivos del Laboratorio de Inmuno-Histoquímica existen diferentes tipos de reactivos vencidos”, menciona el documento de auditoría hecha en 2017.

Mediante varios oficios, los auditores solicitaron a las autoridades del Departamento de Patología que rindieran las causas de las deficiencias encontradas.

Los oficios fueron remitidos a la jefa asistencial del Departamento de Patología que fungió en el período del 10 de agosto 2012 al 26 de febrero de 2015 y otras autoridades, entre ellas el auxiliar contable de ese departamento en ese período. El equipo de auditoría interna remitió el informe de hallazgos a la directora general del HEU, Cristina Rodríguez.

Hallazgos

El inventario físico de los frascos de reactivos reflejó que había un total 162 unidades vencidas en existencia. Los frascos adquiridos por el hospital tenían diferentes fechas de caducidad. El valor total de la compra fue de L. 3,832,379, mediante una licitación pública. A su vez, se identificó que el valor total de reactivos vencidos ascendió a L. 2,435,735. Esa irregularidad no fue notificada por las autoridades del hospital al TSC, como lo establece la ley. También se cuestiona que se incumplieron varios artículos del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos.

Reposición

En el transcurso de la revisión de reactivos se encontró documentación de la empresa Analítica Hondureña Sociedad, donde se establece que repondrá un frasco de cada anticuerpo, de igual o similar calidad usado de los adjudicados en la licitación. Para ello, se tuvo que hacer de nuevo un inventario en conjunto con personal técnico del hospital y de la empresa. En el Oficio No. 002-ANALIHSA-2017, del 26 de octubre de 2017, que fue dirigido al jefe del Departamento de Adquisiciones, la empresa se compromete a donar un frasco de cada uno de los reactivos solicitados en el oficio.

El documento refleja que 28 tipos de reactivos iban a ser sustituidos, lo que asciende a un valor de 589,814.30 lempiras. Si eso se hubiera cumplido, el perjuicio económico para el Estado habría disminuido de 2.4 millones a 1.8 millones de lempiras. Sin embargo, dos años después ningún reactivo ha sido sustituido ni donado.

La auditoría señala que las compras de reactivos se hicieron de manera directa en enero de 2014, la cual se amparó en un decreto de emergencia aprobado en junio de 2013 y había en existencia en el laboratorio.

EL HERALDO buscó una reacción de la directora del HE, Cristina Rodríguez, pero dijo que no podía atender porque estaba en una reunión con cooperantes. Sobre el particular, a través de un mensaje, la galena se limitó a decir que: “es un tema que ya está en investigación”.