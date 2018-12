El mensaje de Tatiana Núñez, mamá de Carlos Collier, a Carlos Alvarenga tras ser declarado culpable

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras escuchar la sentencia que el juez emitió en contra de los implicados en el caso de Carlos Collier, donde Carlos Alvarenga, alias Susano, fue hallado culpable de homicidio, Tatiana Núñez, mamá de Carlos Collier, le envió un fuerte mensaje.



EL HERALDO obtuvo la reacción de la acongojoda madre, quien le pidió a Susano decir la verdad sobre lo que realmente ocurrió la noche del 11 de octubre de 2017.



"Hablá Susano, vos y yo sabemos lo que pasó realmente, hablá Susano, porque él es el que se está tragando esto solo y él sabe que fue lo que pasó", expresó mientras se mostraba muy molesta.



La joven madre aseguró que no es justo que a José Carlos Zamora; Olga María López; Elías Taufic Chaín y James Alexander O’Connor se les sentenciara de encubrimiento.

"Me siento muy mal porque les dieron encubrimiento, no sé qué es lo que va a pasar, yo espero que se haga justicia porque no me van a devolver a mi hijo y mi familia jamás nunca va a estar completa", expresó.

Agregó: "Encubrimiento es una pena mínima para todo lo que hicieron porque mi hijo no era un perro para que lo tiraran y no era cualquier cosa para que lo mataran".

Asimismo, Núñez declaró que recibió malas miradas de los jóvenes acusados.