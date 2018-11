El caso de Tony Hernández no es aislado, afirman analistas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La captura de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano menor del presidente Juan Orlando Hernández, por presuntos nexos con el narcotráfico, es considerada por analistas como “preocupante y de alarmante”.

La detención de Hernández la realizaron autoridades de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el viernes en Miami, y rápidamente fue trasladado a una corte en Nueva York.

El abogado y analista Raúl Pineda Alvarado considera que tras la captura del exdiputado Hernández, “es difícil emitir algún criterio cuando no se tienen todos los elementos de información necesaria”. “Analizado esto, usted no puede menos que alarmarse de la situación”, señaló Pineda.

Preocupante

Además, considera que “es preocupante para Honduras porque está condenado en Estados Unidos un hijo de un expresidente, está presa una persona que ejerció el cargo de designado presidencial, un excomisionado presidencial de este gobierno preso en EEUU y hay dos diputados actualmente presos en Estados Unidos por asuntos relacionados con actividades criminales”, detalló.

“Esto nos pone a pensar en dos cosas: una que el sistema judicial de Honduras o el sistema de seguridad penal donde está la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial no conoció de ninguno de estos asuntos y que ha sido una fuerza externa la que ha detectado, identificado y capturado a estos narcopolíticos y a estos altos funcionarios de gobierno que se vinculan con actividades de esta naturaleza”, reflexionó el analista.

“Eso tiene que ponernos a reflexionar como sociedad en el contexto actual que el hecho de la detención del diputado Hernández no es un hecho aislado, si no que había toda una maquinaria, todo un sistema que no tiene que ver con partidos políticos ni con ideologías. Estaba vinculado con el acto criminal que genera la peor corrupción que es el tráfico ilícito de droga”, apuntó.

Por su parte, el sociólogo Pablo Carías afirma que este caso es preocupante y cualquiera que vea el acontecer nacional desde una perspectiva independiente “no deja más que un espacio a la meditación y a la preocupación, y al final de cuentas la nación es la que padece”.

“Lo que ha ocurrido con el hermano del Presidente de la República deja una estela de preocupación mayor, habida cuenta de que es una persona cercana al poder y que como quiera que sea esto de forma mediática es manejado no solo en el interior del país, si no que fuera del país y proyectamos una imagen en términos económicos, en terminos sociales y en terminos políticos”, especificó Carías.

Desde hace tres años trascendió que Tony Hernández “era una persona de interés para Estados Unidos”, supuestamente por sus presuntas actividades ilícitas con los carteles de la droga. Su nombre comenzó a sonar tras la captura a inicios de octubre de 2014 de algunos narcotraficantes del occidente de Honduras y luego de que la Embajada de Estados Unidos publicara el 10 de octubre de 2016 que el capitán de las Fuerzas Armadas (FF AA), Santos Rodríguez Orellana, estaba siendo investigado por sus nexos con el narco.