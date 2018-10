Alden Rivera: La caravana se ha reducido a unas 3,500 personas

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Estimamos que la caravana de migrantes tiene un tamaño de unas 3,500 personas, que es alrededor del 50% de lo que alcanzó en su mayor dimensión”, comentó Alden Rivera, embajador de Honduras en México a EL HERALDO.



El diplomático explicó que el grupo de personas avanza actualmente por el municipio de Mapastepec y que para hoy en la tarde estaría llegando al municipio de Arriaga, en el estado de Chiapas.

Menos personas

Rivera explicó que esta semana han sido retornadas desde México en dos aviones unas 650 personas. Especificó que “hay 400 personas retornadas voluntariamente, 70 de ellas que nos llamaron desde el municipio de Mapastepec y 36 más que desistieron de la solicitud de refugio que habían solicitado a las autoridades mexicanas”.

Los 150 hondureños restantes retornan al país luego de ser capturados en los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración de México, pues “al entrar irregularmente les da la potestad a las autoridades mexicanas de iniciar el proceso de retorno”, comentó.



Argumentó que los principales motivos por los que los hondureños están desistiendo en continuar recaen “en esencia, porque se están dando cuenta de que los argumentos que se hicieron para hacer la convocatoria de la caravana resultaron falsos”.

Detalló que “les habían ofrecido que el gobierno de México les iba a otorgar una visa de tránsito y eso no ha sucedido, por lo cual tienen que realizar el proceso en clandestinidad para no ser capturados en los operativos del INM y cuidándose de no ser atacados por grupos criminales”.

Reveló además que “el acceso de información desde Estados Unidos, donde aseguran que no van a otorgar beneficio de refugio y que están en una disponibilidad de militarizar la frontera, ha mermado la participación en la caravana solicitando su retorno al país, lo que nosotros celebramos como gobierno y estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos”.

Rivera detalló que “de las 1,700 solicitudes de refugio, alrededor de 1,200 fueron presentadas por ciudadanos hondureños y en el avión que llega hoy (ayer) a San Pedro Sula se transportan 30 -si no me equivoco- hondureños que desistieron de continuar el proceso, habría que restarlas”.