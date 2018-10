Unas 33,855 niñas falta vacunar contra el virus del papiloma humano

El Heraldoricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un pequeño pinchazo en la niñez podría evitar que las mujeres desarrollen cáncer de cérvix al ser adultas.

Si usted tiene en casa una niña de 11 años de edad llévela a un centro de salud.

Se trata de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que es el principal factor que causa la enfermedad crónica. La vacuna se aplica de manera gratuita a las niñas de 11 años en todos los centros de salud del país.



La meta del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para este año es vacunar 97,742 niñas de 11 años y se han aplicado 63,887 primeras dosis, es decir, una cobertura del 65 por ciento. Lo anterior significa que faltan por vacunarse 33,855 niñas.

“Esta vacuna se introdujo en el año 2016 y se constituye en un desafío lograr coberturas arriba del 95 por ciento porque en los dos años previos no hemos logrado superar el 80 por ciento”, expresó a EL HERALDO la coordinadora del PAI, Ida Berenice Molina.

Cada niña que recibe la primera dosis debe recibir la segunda al pasar seis meses para asegurar su protección contra el VPH. Con relación a la segunda dosis solo se han aplicado 16,942 vacunas.

“Esperamos que el mayor número de segundas dosis se comience a aplicar en octubre, noviembre y diciembre”, apuntó Molina.

Añadió que desde que se ingresó la vacuna han aplicado más de medio millón de dosis y no ha habido ninguna complicación. “El llamado es a la población, a los padres, que la vacuna contra el VPH va a proteger a su hija contra el riesgo del cáncer cérvico uterino asociado a este virus, es una vacuna segura”, afirmó la galena.



Recomendó que si la niña ya recibió la primera dosis en la escuela no espere que el personal de la Secretaría de Salud llegue aplicarle la segunda, sino que acuda al centro de salud más cercano.

En 2017 se vacunaron 63,245 niñas de 11 años y se obtuvo una cobertura de 65 por ciento. “Si ahora tiene 12 años no es excusa para que no reciba su segunda dosis, que vaya al establecimiento de salud, porque son niñas que ya no están en escuela, están en colegios”, señaló.