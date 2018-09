Igor Garafulic: Partidos en crecimiento están invitados al diálogo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Frente a la crítica de la Plataforma Política Democrática de Honduras (partidos minoritarios) de considerar el diálogo político nacional como excluyente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras los instó a incorporarse a las reuniones.



Igor Garafulic, representante de la ONU en Honduras, explicó a EL HERALDO que ''formalmente están invitados para integrarse desde el próximo lunes 10 de septiembre''.



Garafulic confío en ''que sabrán integrarse y contribuir con generosidad al futuro de Honduras''.



El representante de la ONU expresó que ya en el documento ''Compromiso por Honduras'' estaba contemplada la invitación a los partidos políticos en crecimiento.



Además comentó que ''la verdad es que es bastante injusto que la Plataforma critique a la ONU, que solo ha buscado acercar posiciones''.



Detalló que si los partidos políticos en crecimiento ''no se integraron antes, fue porque las fuerzas políticas no estuvieron dispuestas a hacerlo antes, pero no fue la ONU''.



Agregó: "Como es nuestras característica, mantenemos el optimismo y esperamos ver a los partidos en crecimiento el día lunes, están invitados y son bienvenidos".