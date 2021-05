Los 10 tipos de personalidad sexual ¿Con cuál te identificas?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El liberador, el negociador y el que ama el sexo son solo tres de los 10 tipos de personalidad sexual que seguramente no conocías.



Descubrir que tipo de personalidad sexual tienes o que tipo es tu pareja, podría resultar muy interesante, detalla la terapeuta sexual Vanessa Marin al sitio sumédico.com

Tipos de personalidad sexual que existen y cómo puedes aprovecharlos:

1. El liberador de tensión: Los que disfrutan del sexo porque es una actividad que les ayuda a eliminar el estrés del día a día. El orgasmo libera energía y hasta puede ayudar a dormir mejor por la noche y este tipo de personas lo saben muy bien.



Lo malo de este tipo de personalidad es que suele enfocarse en llegar al clímax y no tanto en disfrutar de todas las etapas del encuentro.

2. El explorador: Los que siempre están buscando probar hacer cosas nuevas en la cama, ya que se preocupan por mantener los encuentros divertidos, placenteros y, sobre todo, fuera de la rutina.



La gran ventaja es que como están abiertos a probar incluso aquello con lo que no se sienten tan seguros, puede terminar siendo una aventura divertida.



3. El negociador: En ella la persona busca dar placer y recibir placer. Es alguien que está dispuesto a cubrir las necesidades de la otra persona esperando que hagan lo mismo.



El problema es que, si notan que su pareja no está disfrutando del sexo tanto como ellos, empiezan a obsesionarse con las posibles razones, llenándolos de inseguridad.

4. El amante del sexo: Es alguien que ve el sexo como el mejor regalo que le pueden dar a su pareja, por lo que valoran demasiado que su compañero sexual disfrute tanto como él o ella o incluso más. Para ellos lo más importante es que su pareja se sienta bien y disfrute.



5. El que busca seguridad: Lo que principalmente busca es sentirse seguro con su pareja sexual, pues en el pasado probablemente sufrió de algún trauma o mala experiencia que lo dejó marcado.



Son personas que disfrutan de tener una base de seguridad con la pareja, por lo que suelen establecer límites durante el acto sexual.

6. El amante de la pasión: Son personas que constantemente buscan tener encuentros apasionados, intensos y hasta salvajes, pues solo así consideran que las relaciones sexuales son buenas.



Es posible notar que disfrutan de agregar elementos divertidos a sus encuentros, como algunas esposas para atar a su pareja, juguetes sexuales y la práctica de posiciones sexuales de penetración profunda.



7. El romántico: Son muy diferentes al anterior, pues para esta personalidad sexual el propósito de los encuentros íntimos no solo es físico, sino que se busca tener una conexión emocional con la pareja.



Los detalles como el contacto visual durante el sexo y la expresión de palabras dulces al oído de la pareja son parte primordial. "El romántico necesita tener intimidad emocional con una pareja. Las aventuras de una noche no son lo suyo", explican la experta.

8. El espiritual: Es alguien un poco religioso o que disfruta de aprender sobre filosofías orientales como el tantra, lo que hace que les cueste trabajo abrirse o experimentar cosas nuevas.



La persona con esta personalidad cree que el sexo debería ser una experiencia trascendente, pues considera que va más allá de lo que sucede en el cuerpo. El contacto físico no figura para nada como lo principal.



9. El que le da prioridad: El que le da al sexo la prioridad que se merece, por lo que quienes están en esta categoría no dejan que el cansancio ni los pendientes impidan tener encuentros apasionados de manera regular.



"Valoran su vida sexual y están dispuestos a dedicar tiempo a ello y a hacer sacrificios", agrega la experta.



10. El arriesgado: Le interesa explorar fantasías sexuales, pero no cualquiera, buscar hacer cosas intensas y hasta arriesgadas, como las que se hacen en el BDSM (término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas: Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Masoquismo). Suelen disfrutar que su pareja los domine o ellos tomar el control del encuentro.



¿Con cuál te identificas?