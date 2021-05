¿Dolor o malestar después de tener relaciones sexuales? Estas podrían ser las razones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dolor o malestar después de tener relaciones sexuales es un problema con el que muchas batallan y aunque las razones pueden ser diversas, existen algunos métodos para aliviar esa incómoda sensación después de un encuentro íntimo.

Aunque algunos expertos aseguran que es normal que las mujeres sientan un leve dolor después de tener relaciones sexuales, cuando se trata de un ardor intenso se debe a algo más grave, por lo que es recomendable acudir a un especialista para que corrobore si se trata o no de alguna enfermedad.

La salud sexual es muy importante y los cuidados adecuados para evitar problemas a futuro no deben pasarse por alto.

LEA: Consejos para que tu relación de pareja perdure en el tiempo

Los siguientes métodos son efectivos para aliviar el dolor íntimo ocasionado después de tener relaciones sexuales: ¡Apunta!



1. Sumérgete en agua tibia durante 15 o 20 minutos. La inflamación se reducirá.



2. Lava la parte íntima con agua bien fría para sentir alivio. El agua fría puede ayudar a aliviar la irritación y la inflamación.

3. No uses jabones o productos para la zona íntima que no protejan el pH o que contengan perfumes.



4. Usa ropa interior de algodón y floja.



5. Evita ejercicios como montar en bicicleta o la gimnasia.

TAMBIÉN: Fantasías eróticas, ¿hasta qué punto debe complacerlas?

Si con los pasos anteriores el dolor continúa latente, es recomendable acudir a un médico para tomar un tratamiento clínico y combatir el malestar.

Posibles causas

- Vulvodinia

- Relaciones sexuales agresivas

- Sequedad vaginal

- Infecciones bacterianas

- Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

- Quistes, pólipos, tumores u otro tipo de problemas.

ES DE INTERÉS: Descubre los cinco beneficios de los besos