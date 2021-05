Consejos para que tu relación de pareja perdure en el tiempo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para conseguir una experiencia saludable en la relación con tu pareja, es necesario que esta se construya basada en la confianza, responsabilidad y el apoyo mutuo. No se trata de que sea perfecta, sino que exista compromiso afectivo y compartido.

La psicóloga Alba Reina Merino ofrece una serie de recomendaciones para adoptar hábitos saludables en pareja y lograr que la relación perdure en el tiempo. Te los detallamos a continuación.

1. Confianza y respeto

En aras de evitar la toxicidad, estos dos aspectos se vuelven imprescindibles y comunes en todas las parejas duraderas. "La confianza es algo propio, aunque también sea algo que la otra persona te ofrece, hasta cierto punto. Por eso es necesario construirla ya que de lo contrario "pensamientos rumiantes, celos u otros aspectos negativos que terminan en toxicidad", indica la experta.

2. Aceptación, adaptación y flexibilidad

No estar de acuerdo con una determinada situación puede conllevar graves problemas en las relaciones habituales. Sin embargo, también puede transformarse en una oportunidad para conocerse mejor, enriquecerse y crecer conjuntamente.

Asimismo, hay que estar atentos siempre, pues la aceptación y flexibilidad tienen -de igual forma- sus límites "porque hay conductas tóxicas" y barreras que no se pueden sobrepasar.

3. Comunicación

Es fundamental establecer una comunicación asertiva y responsable, dando paso al desahogo de los miedos. "En ocasiones puedes tener una idea en la cabeza, que normalmente es un miedo, como por ejemplo: ‘me está engañando'", señala Merino.

Pero, ¿de qué forma se deberían expresar estos sentimientos? Un consejo sería dar a conocer cómo te sientes dentro de ciertos contextos o circunstancias y expresar cuáles son esos temores.

"Te puedes comunicar muy bien, contar a tu pareja todo lo que haces, pero el miedo te lo sigues guardando y es lo que más desequilibra. De hecho, puede desembocar en conductas o comportamientos nada sanos", agrega.

4. Evitar el reproche

"No es el tú haces, sino el yo me siento", manifiesta la psicóloga. Dentro de la comunicación en pareja es muy importante hablar desde el 'yo', evitando hacerlo desde el reproche para que no sea percibido como un ataque.

Aquellas parejas que gozan de una relación sana son las que tienen una comunicación basada en "sus propias vivencias y emociones" y no desde lo que hace o dice otra persona.

5. No juzgar ni presuponer los sentimientos

Cuando uno de los miembros de la pareja comienza a expresar sus sentimientos, emociones o miedos, se debe ser capaz de escuchar desde el respeto y sin emitir juicios de valor.

"Esto puede costarle mucho a tu pareja por lo que la actitud tiene que ser de entendimiento. No juzgar y apoyar", explica la psicóloga. Puesto que, al no sentirse atendida "puede que no vuelva a compartir ese miedo y se lo guarde".

