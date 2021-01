¿La lactancia materna puede servir como método anticonceptivo?

Si amamantas, pero también usas fórmula para bebés, el MELA no es un buen método anticonceptivo.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La lactancia materna podría ser uno de los métodos anticonceptivos más eficaces y más baratos, pero requiere disciplina.



A diferencia de otros métodos en los que debes estar pendiente de una inyección o una pastilla, alimentar a tu bebé será suficiente para que tu cuerpo deje de ovular de forma natural.



Este método también es conocido como "método de amenorrea por lactancia" (MELA o LAM). El término hace referencia a la “lactancia” y a la “amenorrea”, que significa no tener el período menstrual.



Lograr el MELA será posible si amamantas exclusivamente a tu bebé cada 4 horas durante el día y cada 6 por la noche, pero si llegas a alimentar a tu recién nacido con algo que no sea leche materna no hará efecto y podrás quedar embarazada.

Por lo tanto, si amamantas, pero también usas fórmula para bebés, el MELA no es un buen método anticonceptivo. Tampoco funciona si usas extractor de leche; debes darle el pecho a tu bebé si quieres que la lactancia evite un embarazo.



Cabe mencionar que este método solo puede usarse como método anticonceptivo durante los primeros 6 meses de vida del bebé o hasta que vuelva el período menstrual.

Beneficios

Además de ser un método completamente natural, el MELA es una forma segura y gratuita para evitar un embarazo hasta por seis meses.



Aquí te enumeramos algunos beneficios:



-Comienza a funcionar una vez que comienzas a amamantar

- Es gratuito

- Seguro

-No necesitas fórmula médica

-No interrumpe el sexo

-Reduce el sangrado después de dar a luz

-La lactancia podría reducir las probabilidades de contraer cáncer de seno



Este método también tiene algunas desventajas, entre ellos que requiere de mucho tiempo y energía.

La lactancia, en ocasiones, puede reducir la lubricación vagina lo que puede hacer que las relaciones sexuales sean incómodas.