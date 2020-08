Seis reglas para disfrutar el sexo casual sin remordimientos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En las relaciones de pareja hay de todo: están los que desean algo muy serio que los lleve hasta el altar, pero también existen aquellos que solo quieren pasarla bien, sin ninguna conexión emocional.

Si consideras que estás enlistado en la última categoría, es decir, que solo buscas intimidad sin compromiso, debes tener en cuenta la importancia de los sentimientos de la otra persona y al menos procurar no causar daños.

¿Entonces qué aconsejan los expertos? Zahra Barnes explicó en Yahoo algunas reglas para disfrutarlo sin culpas.

1. Olvídate del amor, pero no de la emoción: debes tener claro que la intimidad no es el medio para llegar a una relación. No te confundas y desde el inicio explica cuáles son tus intenciones para asegurarte de que las dos partes están de acuerdo.



2. No seas intenso: las relaciones sin compromiso no funcionan como el resto. Hay que olvidarse de charlar día a día, llamar de sorpresa o escribirse en WhatsApp por las madrugadas... generalmente los encuentros no suelen ser planificados y mucho menos frecuentes.



3. Sé honesto: esto es fundamental si quiere que este tipo de relación funcione. Desde el principio debes evitar engaños, más bien, hay que dejar claras las intenciones y contar con el visto bueno del otro.

4. Sin remordimientos: Si el encuentro erótico es satisfactorio, ambas partes se olvidarán de las preocupaciones y remordimientos… Si alguno de los dos quiere algo más y está jugando a engañar o engañarse con sus sentimientos y emociones, todo podría terminar muy mal.



5. Respeta las posturas: Hay quienes son incapaces de tener sexo por sexo, y para acceder a un encuentro casual necesitan partir del hecho de que en algún momento habrá algo más.

6. Usa protección: si no deseas contraer una enfermedad de transmisión sexual, cuidate. No aceptes "esta vez que sea así" o "la próxima vez si nos cuidamos".

