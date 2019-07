La relación Y el perfeccionismo, ¿Cómo afecta a la pareja?

No tiene que ser igual. Permítase aprender de su pareja para que haya equilibrio.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONFURAS.- La perfección en el matrimonio se vive como una postura idealista que involucra altas expectativas o un comportamiento elevado y probablemente hasta egocéntrico de una o ambas partes dentro de la relación.



Para el experto en parejas Antonio Escobar, la meta obsesiva del perfeccionista se centra en que la pareja piense y actúe de determinada forma cumpliendo con sus lineamientos y competencias.



Pero... ¿qué consecuencias conlleva este comportamiento dentro de la pareja?

-Caos sentimental. El perfeccionista convierte su relación en un marco de exigencias que a cuentagotas termina por ocasionar un caos en la relación. Las insistentes correcciones sobre el comportamiento de su pareja terminan por enfriar el romanticismo y de a poco termina en separación.



-En el plano sexual. Las exigencias del perfeccionista incluso se manifiestan en el plano sexual. Llegando a demandar o establecer parámetros y horarios para mantener encuentros sexuales que a su parecer son “más efectivos”.



-Su postura frente a otros. Por lo general, el perfeccionista muestra su imposición hacia su pareja aun frente a otras personas sin importar el qué dirán, dejando así en ridículo a su cónyuge. “Esta actitud puede tener un efecto negativo a la pareja y ejercer presión innecesaria que a la larga puede distanciar o dañar la relación”, dice el experto.



-Si no se cumplen sus órdenes. Cuando nada de lo que el perfeccionista planea sale como esperaba la frustración es notable. Esto da a lugar discusiones desmedidas que subiendo de tono pueden tornarse en comportamientos violentos contra su pareja.



Para Escobar, “esos conflictos en la pareja en algunos casos puede llevar incluso al divorcio o rupturas temporales o definitivas”. Para contrarrestar el comportamiento perfeccionista, el experto recomienda buscar ayuda especializada.



Aptitudes de un perfeccionista en las relaciones amorosas

-Altas expectativas. Una persona perfeccionista tiene altas expectativas constantemente, hasta el punto de que estas metas tan altas pueden desbordar al otro. En cierta forma, la persona se genera unas ideas previas en relación al otro.



-Exigencia. En ese caso, el perfeccionista lo es consigo mismo, pero también con su pareja. Por ende, es posible que las constantes correcciones hagan sentir al otro que está en una prueba indefinida que puede acabar por alejarlo.



-Egoísmo. Una persona perfeccionista sí observa aquello que es positivo, sin embargo, en su afán porque todo sea ideal, deja que los defectos de su pareja eclipsen incluso lo que es perfecto.



¿Cómo evitar el perfeccionismo?

Lo que de verdad vale. No se debe negar que hacer las cosas bien es importante, sin embargo, en la pareja, vale más el hecho de que se hagan las cosas a la forma en la que se hagan.



Perfección vs excelencia. La excelencia va más allá del perfeccionismo y es a lo que se debe apuntar dentro de la relación.



Flexibilidad. Vivir de forma más flexible le permitirá a usted y a su pareja disfrutar sin tantas exigencias.



Reduzca su perfeccionismo. Valore en qué áreas necesita ser flexible y aplique estrategias que le generen buenos resultados.



¡Dele valor a lo que vale!

“Es importante comunicarse con la pareja sobre la presión que generan algunas situaciones dentro de la relación. Cualquier sentimiento de presión o incomodidad debe ser expresado y discutido con la pareja.



Además, ambos cónyuges deben comprender que en la relación muchas veces es más importante que haya un ambiente de armonía, a que todo salga siempre a la perfección a base de discusiones innecesarias que solo conllevan a la separación.”

El experto: Antonio Escobar/ Psicoterapeuta/ Tel: 9930-0953/ psicotonyesc@outlook.com.