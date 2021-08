"Uñas covid", conoce cuáles son los cambios que indican una infección pasada  

LONDRES, INGLATERRA.-Estudios recientes realizados a pacientes que pasaron por el covid-19 indican que hay una secuela que podría indicar que tuvo una infección pasada.



Se trata de las famosas "uñas covid" que ocurren cuando estas presentan deformaciónes como líneas o surcos.



"¿Tus uñas tienen un aspecto extraño? Las uñas covid se reconocen cada vez más cuando las uñas se recuperan tras la infección y el crecimiento se recupera dejando una línea clara. Puede ocurrir sin erupciones cutáneas y parece inofensivo", publicó el epidemiólogo británico Tim Spector, en mayo en Twitter.

El médico argumenta que tras una infección por covid-19, en un pequeño número de pacientes las uñas aparecen descoloridas o deformadas varias semanas después.



De igual manera, el especialista explicó que las líneas no son los únicos cambios, porque también podría aparecer un patrón de medialuna roja que forma una banda convexa sobre la zona blanca de la base de las uñas.

"Parece que se presenta antes que otras afecciones de las uñas relacionadas con el covid-19, ya que los pacientes lo notan menos de dos semanas", asegura.



Hasta el momento se desconoce que podría causar el daño, pero algunos médicos dicen que podría estar asociado al daño de los vasos sanguíneos por el virus.



Algunos pacientes también han encontrado nuevas hendiduras horizontales en las bases de las uñas, que se conocen como líneas de Beau, que pueden afectar tanto a las uñas de las manos como a las de los pies.





