Cinco pasos para desintoxicar la piel del rostro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para que la piel del rostro luzca suave y tersa es importante la desintoxicación. Lo mejor es que en este tiempo de cuarentena podemos dedicar un poco más de tiempo a estas rutinas de cuidado estético que además de prevenirnos arrugas, nos hace lucir un rostro espectacular.

De acuerdo con los expertos, la piel de la cara y el cuello son dos zonas que más reciben toxinas, debido a que están en completa exposición a los radicales libres, la contaminación, la suciedad y el exceso de maquillaje.

Aquí cinco pasos a aplicar:

1- Limpieza profunda: Este es muy importante. Debe saber que no basta solo con lavar su cara con agua y jabón, esto solo elimina el 18% de la suciedad.



Para una adecuada limpieza debe usar un limpiador que sea acorde a su tipo de piel, además hacer uso de dispositivos inteligentes, ya que ayudan a remover el 99% de la suciedad, grasas e impurezas.



2-Rutina de cuidados de noche: Antes de irse a la cama debe limpiar su rostro, aún y cuando no use maquillaje. Tener una rutina de noche es el complemento de una limpieza profunda, pues no solo basta con eliminar las impurezas, sino también utilizar productos que ayuden con la hidratación.



3-Uso de mascarillas: Estas se pueden usar diariamente y son un excelente aliado para mantener la piel del rostro bella e hidratada. Lo único que debe tomar en cuenta es usar una que sea correcta para su tipo de piel.

4-Uso de suero y cremas hidratantes: Esto permite dar mantenimiento a la piel, pues recuerde que tras una limpieza profunda la piel está en su momento absorver mejor cualquier producto que se aplique.



5-Tomar mucha agua: Por último, pero no menos importante, está la ingesta de agua. Esto te ayudará a mantener la piel hidratada. Recuerde que debe tener una alimentación saludable.