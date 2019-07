Dengue: Síntomas, causas, fases, como evitarlo, tratamiento

Hasta el momento el dengue a provocado la muerte de 54 personas por dengue grave en Honduras y se han registrado más de 23 mil casos de dengue a nivel nacional.

Es por eso que te ponemos al tanto de todo lo que debes saber de esta enfermedad y como prevenirla.

¿Qué es el dengue?

El dengue es una enfermedad viral que se caracteriza por producir un importante dolor en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios y erupción en la piel. Muchos conocen al dengue como enfermedad “rompehuesos“ por el intenso dolor que produce en los músculos y las articulaciones.

Cómo se transmite el dengue (formas de transmisión)

El virus del dengue se transmite por medio de la picadura del zancudo Aedes aegypti, los mosquitos hembras son la principal fuente de transmisión del dengue. Para que el mosquito pueda ser transmisor de la enfermedad debe haber picado previamente a una persona infectada, el virus se incuba en el mosquito por un periodo de 8 a 12 dias, despues del cual el mosquito comienza a transmitir el virus al picar a otras personas.

Cabe aclarar que la enfermedad no puede ser transmitida de persona a persona por ninguna via (oral, respiratoria o sexual) ni a través de objetos ni de la leche materna.

La persona con dengue sólo puede infectar al mosquito durante la etapa febril, por eso es importante que mientras el paciente se encuentra febril evitar que sea picado por mosquitos.



Síntomas del dengue

El dengue suele producir sintomas parecidos a la gripe, los sintomas más comunes son:

1. Fiebre alta, con intenso malestar general,

2. Dolor de cabeza y detrás de los ojos

3. Enrojecimiento de ojos en el 90% de los casos

4. Dolores de los músculos y articulaciones

5. Perdida de apetito

6. Dolor abdominal a veces con nauseas y vomitos

7. Decaimiento general



Signos de alarma

1. Sangrado nasal severo

2. Sangrado de encías

3. Aparición de equimosis

4. Sangrado vaginal entre menstruaciones o prolongado durante la menstruación

5. Sangrado por orina

6. Convulsiones

7. Confusión mental (cambio en el estado mental del paciente): somnolencia o irritabilidad.

8. Palpitaciones frecuentes

9. Disnea



Fases de la enfermedad

Fase febril

Los pacientes presentan fiebre alta y repentina. Esta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retro-ocular. Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos de dengue sin signos de alarma.



Problemas que pueden presentarse en la fase febril: deshidratación; la fiebre alta puede asociarse a trastornos neurológicos, y convulsiones en los niños pequeños.

Fase crítica

Los pacientes que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son casos de dengue con signos de alarma.

Problemas que pueden presentarse en la fase crítica: choque por la extravasación de plasma; hemorragias graves, compromiso serio de órganos.



Fase de recuperación

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (la cual no excede las 48 a 72 horas), pasa a la fase de recuperación. Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales se estabiliza el estado hemodinámico, y se incrementa la diuresis.

Problemas que pueden presentarse en la fase de recuperación: hipervolemia (si la terapia intravenosa de fluidos ha sido excesiva o se ha extendido en este período).

Clasificacion o Tipos de dengue

Existen 3 tipos de dengue:



a) Dengue clásico



b) Dengue atípico leve o indiferenciado



c) Dengue grave (conocido como hemorrágico)



Causas del dengue

Estos son los factores que influyen a que aumenten los casos de dengue

La insuficiente provisión de agua potable que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos

La inadecuada recolección de residuos

La gran producción de recipientes descartables que sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados.

El aumento de viajes y migraciones de personas

Cómo prevenir el dengue

Evitando los criaderos de zancudos como pueden ser: Floreros, embases, recipientes, llantas

Mantener los solares limpios de basura y maleza

Colocar mosquiteros en ventanas y puertas

Usar repelente

Usar camisas manga larga y pantalones preferiblemente de colores claros ya que al zancudo no le gusta el reflejo

Mantener tapadas las pilas, barriles y recipientes donde almacenamos el agua

Limpiar las canales y desagues

¿Qué hacer si se tiene síntomas de dengue?

• Consulte a su médico.

• Vigile los signos de gravedad.

• No se automedique, no use aspirina, debido a que su efecto puede provocar hemorragias.

• No use antibióticos porque el dengue es producido por un virus y los antibióticos solo atacan a las bacterias.



Importante saber

Existen cuatro tipos del virus del dengue. La primera vez que una persona es contagiada por cualquiera de estos 4 virus, adquiere el dengue. Nunca volverá a padecer dengue por el mismo virus pero si la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los tres restantes virus, puede sufrir otra vez dengue. Por lo tanto, una persona puede tener hasta cuatro veces enfermedad por virus dengue durante su vida.





Si sospechas que estas enfermo de dengue no te automediques y acude de inmediato a un médico