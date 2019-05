Ocho consejos para mantener sano tu sistema digestivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el paso del tiempo el sistema digestivo puede empezar a sufrir molestias por lo que es muy importante cuidarlo a diario.



Cada 29 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva, por eso aquí le damos ocho consejos para mantener sano el sistema digestivo:



1. Tome aceite de oliva

El ácido oleico mejora la función pancreática y aumenta la absorción de minerales en el organismo. Reduce la acidez del estómago y tiene efectos antiinflamatorios.



2. Consuma fibra natural

La fibra vegetal ayuda a que el intestino grueso retenga agua y contribuye a la regularidad de la defecación.



3. Consuma frutas y verduras

Las frutas y verduras aportan agua, fibra, vitaminas y minerales que son importantes para la buena salud del sistema digestivo.



4. Beba suficiente agua

Es necesario beber al menos dos litros de agua al día para facilitar el tránsito digestivo.

5. No deje de tomar leche

Si deja de tomar leche el cuerpo no produce la enzima lactaza que ayuda a digerir lácteos, además, dejará de consumir las cantidades de calcio que el cuerpo necesita.



6. Modere la ingesta de alimentos grasos

La mantequilla, margarina, tocino, manteca, carnes grasas, embutido, víseras, natas, huevas y quesos curados son alimentos con los que debe ser muy cuidadoso por la cantidad de grasa que contienen.



7. Prepare alimentos de manera sencilla

Lo más recomendable es preparar alimentos hervidos, a la plancha, al horno o al vapor. Evite los condimentos fuertes, especias, picantes y alimentos muy quemados.



8. Haga más ejercicio

El ejercicio moderado colabora en el mantenimiento de nuestra salud en general y también la digestiva.

