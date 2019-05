Errores por los que posiblemente no lográs adelgazar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Tratar de bajar de peso se puede convertir en un verdadero reto si no se hace de manera correcta. La falta de constancia y de fuerza de voluntad se convierten en obstáculos para las personas que están tratando de bajar de peso.



Pero hay quienes siguen cada día sus rutinas y aún así no están perdiendo peso. Estas son algunas razones por las que no estás adelgazando:



No eres constante

Hacer dietas circunstanciales no te están ayudando, debes convertirlas en un hábito en tu vida.



Estás envejeciendo

A medida envejecemos perdemos masa muscular esto hace que se reduzca nuestro metabolismo y puede hacer más difícil que consigamos perder peso.

No duermes las horas necesarias

Varias investigaciones han demostrado que dormir mal una noche hace que al día siguiente consumas más calorías, especialmente alimentos grasos.



Comes alimentos envasados

Las barritas de suplementos, las ensaladas envasadas con aderezos muchas veces traen mucha azúcar por lo que en vez de ayudarte a adelgazar hacen lo contrario.



Estrés

Estar estresado y tenso provoca que quieras consumir más alimentos grasos y azucarados, porque estos activan las zonas de placer del cerebro. Es bueno siempre mantenerte activo y desestresado.

